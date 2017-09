Andrew Losowsky viene a la Media Party a presentar el Proyecto Coral, una herramienta de código abierto pensada para renovar el vínculo entre los medios tradicionales y su público:

–¿Puede más tecnología resolver el problema de las noticias falsas?

–Las “Fake News” no son nada nuevo, aunque la manera distribuirlo sí lo es. Pero esto no quiere decir que no valga a pena actuar en contra de ello. Hay soluciones tecnológicas que pueden dificultar su modelo de negocios y hay que ampliarlas, pero creo que la solución sostenible es algo más fundamental que eso. El proyecto Coral está enfocado en acercar el periodismo más a las preocupaciones y necesidades de la gente. Yo creo que sólo actuando así, enfocándonos en mejorar la relación entre el público y el periodismo, creando un periodismo que sirva al pueblo de verdad como una industria de servicios y no tanto como una preocupación cultural, se puede combatir “fake news” de una manera sostenible.

–¿De dónde surge el proyecto Coral?

–Es una colaboración entre Mozilla, The New York Times y The Washington Post, con una beca de la Fundación Knight. Nuestro papel es ayudar a acercar los periodistas y las comunidades. Lo hacemos con investigación, con herramientas de software y con guías de mejores prácticas. Somos una parte del ONG Mozilla y todo lo que creamos es gratis y de código abierto. Hemos hecho entrevistas con gente en más que 150 organizaciones, con comentaristas, con gente que nunca escribe comentarios, con trolls, con personas que han recibido mucho abuso online... También hemos contratado investigaciones académicas y realizamos muchas pruebas con usuarios de todo tipo. Hoy en día nuestro software está en uso en más que quince redacciones, incluyendo The Washington Post, Univision, The Brisbane Times y Estadão de Sao Paolo.