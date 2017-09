"Si en el 2019 soy un obstáculo para unir al peronismo y para ganar las elecciones, me excluyo de ser candidata a Presidenta".

“Parte de la ´pesada herencia´ fue el ínfimo nivel de endeudamiento que dejamos en nuestro país”.

"Este Gobierno no solo no solucionó problemas, sino que los agravó".

"Después de las elecciones, se viene un gran ajuste".

"Es claro que dos de cada tres argentinos no quiere esta política de ajuste".

"A mí nadie me descubrió una cuenta en Panamá Papers o algo que no hubiera declarado".

"Mi patrimonio son plazos fijos e inmuebles".

“Yo nunca blanqueé dinero”.

“La evolución de mi patrimonio fue evaluada y fue juzgada”.

“En el momento que vivimos hay que unir fuerzas y no plantear divisiones. El problema es el ajuste que sufre la gente”.

"Nunca nadie antes de Kirchner había renunciado a la facultad de proponer a miembros de la Corte".

“No tenemos una justicia confiable. Está severamente cuestionado el estado de derecho en Argentina”.

“Maduro echó a la procuradora. Bueno acá también quieren echar a la procuradora fiscal”.

“En Venezuela está cuestionado el estado de derecho y en Argentina también”.

“En mi Gobierno me agraviaban en las redes sociales. ¿Escuchaste de alguien que fuese preso como ahora, que un chico estuvo preso un mes por un tuit?”.

“La gente tiene miedo, se arman causas. No quiero vivir en un país así. Prefiero vivir en el país en el que me decían yegüa, puta y montonera”.

“Tenemos hace 42 días un desaparecido y nadie ha dicho absolutamente nada, nadie se hace cargo de nada y la última vez que esa persona desapareció hubo un operativo de seguridad encabezado por la Gendarmería”.

"Es un disparate lo de traición a la Patria, no tiene pies ni cabeza".

"No lo instruí al canciller Timerman para ese encuentro con el canciller iraní. El encuentro con el canciller iraní fue en New York".

“No se modificó la escena de la muerte de Nisman, eso es un disparate”.

"Hay una mesa judicial que integra el Presidente y el jefe de Gabinete".

"No recuerdo que se haya dicho que había menos pobres que en Alemania".

“La escena de José López con los bolsos fue brutal y terrible”.

"Quisiera saber quién le entregó ese dinero a José López".

“¿Cómo es posible que si veías los fajos termosellados del banco, nadie haya podido identificar quién le pagó a José López?”

"¿A vos te parece que yo puedo saber qué es lo que pasaba con cada funcionario? El que diga eso está mintiendo".

"si tuviera que definir a nuestros gobiernos es por la incorporación de miles de pibes a la política,,, Por eso cuando pasó lo de José López, pensé en ellos y lo odié como pocas cosas he odiado en la vida".

“La famosa grieta no es un invento argentino de 2003. Esto viene de mucho antes”.

"Yo sufrí los piquetes de las patronales del campo durante cuatro meses".

“Al gobierno le falta mediación política. Me preocupa que se entre en una fase autoritaria”.

“El gobierno quiere la flexibilización laboral y es un error porque no se puede competir en esa materia con Brasil”.

“Tiene que haber programas sociales, y hay gente que cree que eso es sostener vagos”.

“Ví un país muy violento en mi juventud. Tengo miedo que estemos viendo el huevo de la serpiente”.

“Yo no odio a nadie. El odio no te deja vivir y te torna una mala persona. Si odiara no podría vivir, ya me habría muerto”.

“Yo nunca me equivoqué a costa del hambre y el sufrimiento de la gente”.

“Yo quería entregarle la banda y el bastón a Macri en el Congreso. Si alguien se ofendió, pido disculpas”.