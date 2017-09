Otranto consideró que Santiago Maldonado "podría haberse ahogado"

Juez y parte

A tono con el relato inicial del Gobierno, desvinculó a Gendarmería de la desaparición de Maldonado y consideró que "podría haberse ahogado" al escapar de la represión. "No le encuentro consistencia a la versión de que fue capturado por la Gendarmería", afirmó. También rechazó que haya sido atacado por algún gendarme. "No veo elementos que me permitan sostener que pudo haber sido herido de gravedad por un disparo a corta distancia o una piedra, por uno o más gendarmes", dijo.