Cada disco tiene su presentación. El 21/9, el soulrapero CeeLo Green importará Heart Blanche (DirecTV Arena), la popera tucumana Luciana Tagliapietra pelará Kawaii (Xirgu-Espacio Untref) y la pop-rocker Mel Cruz invitará Hoy (Teatro Sony). El 22/9, el freestyler santafesino Kodigo agitará From the Top of the World (Niceto Club), Les Mentettes sostendrán su EP sin Dar el brazo a torcer (La Tangente) y los boricuas Cultura Profética medirán Música sin tiempo (GEBA-Jorge Newbery). El 23/9, el funk-rocker Nacho Lafflitto recibirá Otoño (Caras y Caretas), Vapors of Morphine refrescará A New Low (Niceto Club), los nac-rockers Von Frulen harán sonar Sirenas de fuego (Mala Vida), Un Planeta deletreará DES (Teatro Sala Opera, La Plata) y los metalasturianos Avalanch levantarán El ángel caído (Groove). El 26/9, los islandeses Mammút descubrirán Kinder Versions (Niceto Club). Y el 27/9, los hard-rockers ingleses The Cult explorarán Hidden City (Metropolitano, Rosario; también el 29/9 en Mendoza, el 30/9 en Córdoba y el 3/10 en el Luna Park).