Con críticas al proceso judicial

A seis días del inicio del juicio oral por la tragedia de Once, los abogados del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido renunciaron a su defensa en todas las causas en las que está imputado. Al comunicar la noticia aseguraron que la sentencia ya está decidida y que a lo largo de todo el proceso judicial se ha impedido el derecho a defensa del ex funcionario.

“El desarrollo del proceso se reduce a un ritualismo vacío que tiene por objetivo sólo la condena”, sostuvieron los abogados Adrián Maloneay, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni en el escrito en el que presentaron la dimisión.

El comienzo de las audiencias orales por las responsabilidades del accidente ferroviario de Once está fijado para el próximo miércoles. Estará a cargo del Tribunal integrado por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iñíguez, que hace tres semanas fijaron el inicio del juicio oral contra Amado Boudou, en la causa Ciccone, para antes de las elecciones de octubre. A principios de agosto, la Corte Suprema de Justicia rechazó dos recursos de la defensa de De Vido, uno de los cuales cuestionaba la resolución que dispuso su procesamiento y otro que objetaba la validez del auto de elevación a juicio.

Los abogados renunciantes explicaron que en el juicio de la tragedia de Once, De Vido no tuvo la posibilidad de defenderse. “Nuestro cliente fue traído a esta instancia a consecuencia de acusaciones construidas en un juicio anterior”, señalaron. “Los cargos allí formulados se le trasladaron en forma automática y encontraron en la etapa de instrucción una sistemática negativa a examinar sus planteos, proveer las pruebas que requería y atender a sus pedidos de revisión de las decisiones adoptadas.” “Pese a que (De Vido) no participó ni tuvo ocasión de defenderse en el juicio anterior, la prueba en él producida parece inamovible e irreproducible, como previsiblemente lo serán las conclusiones que de él provienen. Si la prueba de cargo no puede ser cuestionada, entonces no hay defensa posible.”