El aborto y Ni Una Menos

La ex presidenta reiteró durante su diálogo con Víctor Hugo Morales su posición contraria al aborto. “Ya es conocida”, dijo al respecto, aunque reconoció que seguramente “el Congreso va a receptar el tema cuando la sociedad lo discuta, independientemente de la postura que tengamos”. Al abordar la cuestión, recordó su experiencia de haber perdido un embarazo por “un aborto espontáneo en el sexto mes” y explicó que eso la “marcó en lo personal”. No obstante, agregó, “me gusta convencer y me dejo convencer de las buenas ideas”, y en ese sentido valoró que ese tema esté incluido en las demandas del Ni Una Menos. “Veo que (ese colectivo) se fue transformando también porque las mujeres entendieron que su sujeción al patriarcado tienen que ver con un modelo político y económico”, remarcó y apeló a otra vivencia propia: “Yo repetía clichés. Decía ‘no soy feminista, soy femenina’. Y mi hija me hizo ver cosas que no veía. Y el Ni Una Menos me fue transformando a mí también.” Además, remarcó la repercusión del Ni Una Menos en Europa y afirmó que “las feministas argentinas tienen que estar orgullosas de que por primera vez exportamos un movimiento.”