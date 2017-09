El probable ingreso de Guillermo Sara por Agustín Rossi y las dudas por la presencia de Leonardo Jara por un golpe que sufrió en su gemelo derecho –en su lugar retornaría Gino Peruzzi– serían las novedades de Boca para enfrentar mañana a Central en Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina. El resto del equipo sería el mismo que venció 4-0 a Vélez el último sábado, y que conforma la base del único puntero de la Superliga. Para disputar el encuentro ante el conjunto que dirige Paolo Montero, el actual campeón del fútbol argentino dispondrá de 18 mil entradas, al igual que los hinchas rosarinos.

En el trabajo táctico de fútbol reducido realizado en Casa Amarilla estuvieron Cristian Espinoza y Oscar “Junior” Benítez, quienes se recuperaron de sus lesiones. Pero a juzgar por los buenos resultados, el entrenador Guillermo Barros Schelotto no meterá demasiados cambios en la base titular. La idea del cuerpo técnico es poner lo mejor ante Central, aunque para confirmar el equipo esperará hasta hoy, cuando se realice el ejercicio de pelota parada. De no mediar inconvenientes, el once titular iría con Sara; Jara o Peruzzi, Goltz, Magallán, Fabra; Pablo Pérez, Barrios, Gago; Pavón, Benedetto, Cardona.

El cambio de arquero se debe a que el Mellizo le quiere seguir dando minutos a Sara, quien dejó el puesto el año pasado por una luxación en su hombro derecho en una práctica previa al partido en que Boca venció 4-2 a River en el Monumental y por la que estuvo 5 meses parado. En su regreso, el ex arquero de Atlético Rafaela jugó los amistosos ante Nacional de Montevideo y River, además de los dos partidos que su equipo disputó por la Copa Argentina, con sendos triunfos ante Gimnasia y Tiro de Salta y ante Guillermo Brown de Madryn.

El plantel xeneize tomará a mediodía un vuelo charter rumbo a Mendoza y mañana enfrentará a Central por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio cuyano, con arbitraje de Fernando Rapallini.