La mayoría de los dirigentes de la CGT considera que es momento de fortalecerse hacia dentro y negociar con el Gobierno en las mejores condiciones posibles y eso es lo que se debatirá hoy el Comité Central Confederal (CCC). La reunión del máximo órgano de conducción de la central obrera había sido convocada antes de las primarias con la perspectiva de convocar a un paro nacional, pero tras el primer veredicto de las urnas esa idea perdió fuerza y los sindicalistas decidieron abrir un canal de diálogo con el Gobierno. Realizar una medida de fuerza este año ya no figura en los planes de la CGT.

El Confederal se reunirá en la sede del gremio ferroviario de La Fraternidad. Los sindicalistas están convocados para las 11 y se prevé que el debate sea corto. Es muy probable que ni siquiera participen los 308 dirigentes acreditados.

La lectura de la mayoría de la dirigencia cegetista es que el oficialismo conseguirá un buen resultado el próximo 22 de octubre. En función de eso, en la CGT dicen que habrá que prepararse para lidiar con un gobierno no peronista fuerte que, encima, tiene proyectos flexibilizadores en carpeta.

La discusión ya no pasa por la eventual convocatoria a una medida de fuerza sino por cómo avanzar en el diálogo abierto con el Gobierno y cómo fortalecer a la CGT para sobrellevar un 2018 que imaginan muy duro.

Con ese propósito los Gordos y los independientes empezaron a acercarse al Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), un espacio que reúne a más de treinta gremios y es liderado por el taxista Omar Viviani, quien ve en ese acercamiento posibilidades de desplazar al moyanismo. El MASA, los Gordos y los independientes coinciden, además, en plantear que hay que pasar a retiro al triunvirato que conduce la CGT y designar a un único secretario general. Lo mismo sostienen los moyanistas, pero en su caso plantean la confrontación con el Gobierno.

El moyanismo no descarta pelear la conducción y también hace sus alianzas. Además de llamar a votar a CFK, Pablo Moyano se reunió días atrás con Walter Correa (curtidores) y Hernán Escudero (Sadop, docentes privados), referentes de la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT). . A pesar sus diferencias con los Gordos, los independientes y el MASA, este grupo también puso en pausa la convocatoria a un paro nacional por dos razones: porque ya no hay tiempo para hacerlo antes de las elecciones y porque esa propuesta no tendría el quórum necesario en el Confederal.