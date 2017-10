Sólo autoriza si pone la cara

Desde Santa Fe

Nervioso por las denuncias que lo involucran en el armado de una red de punteros de Cambiemos financiada con fondos del municipio, el intendente José Corral quedó envuelto ayer en otro escándalo. Le prohibió a Los Palmeras realizar el domingo un recital histórico con la Orquesta Filarmónica de la provincia en una zona emblemática de Santa Fe, frente al puente Colgante y la laguna Setúbal y justificó la prohibición en "evitar molestias al tránsito". El líder del grupo, Marcos Camino, lo desmintió, dijo que faltaba a la verdad y reveló que la condición que había impuesto era "subir al escenario, ponerse como organizador de todo" y capitalizar el evento para la campaña de Cambiemos y ellos no aceptaron. "Es un caradura". "Lo digo como santafesino, este hombre no nos puede tomar de idiotas, no nos puede decir estas mentiras en la cara y nosotros aceptarlas. ¡Por favor!", retrucó el músico. El evento promete ser multitudinario y superar el que se realizó el domingo pasado en Rosario que reunió a 50 mil personas. "Creemos que vamos a convocar a más 100 mil", dijo Camino, quien anunció la grabación en vivo de un DVD en tributo a los 45 años del conjunto que se venderá en el mundo, por eso es importante hacerlo en el puente Colgante.

El entredicho tiene un trasfondo político: la escalada del jefe de la UCR y socio de Mauricio Macri contra el gobierno de Miguel Lifschitz, que organiza el concierto. "A Corral le molestó mucho lo que hicimos en Rosario, donde convocamos a 50 mil personas y el municipio no tuvo problemas, al contrario", dijo Camino. "Y acá, en nuestra ciudad, donde tenemos la posibilidad de hacer un espectáculo libre y gratuito para las familias, que será transmitido por TV y vamos a grabar un DVD que va a dar la vuelta al mundo", Corral "noS quiere manejar a su antojo".

-‑Y les prohíbe tener la foto del puente Colgante, que es lo que querían -le planteó una colega de FM Sol.

-‑Claro. No sólo a nosotros, a todos los santafesinos. Este DVD va a dar vuelta al mundo. ¿Para qué se gastaron 23 millones de pesos en iluminar el puente Colgante (que invirtió el gobierno de Lifschitz)? ¿Para qué lo veamos sólo los santafesinos? ¿O para que sea nuestra tarjeta de presentación en el mundo? -se preguntó Camino.

Según Corral, prohibió el concierto en la zona del Colgante porque el montaje del escenario iba complicar al tránsito. "No podemos cortar el puente durante cinco días", exageró. Pero Camino lo desmintió. "El intendente es un caradura, cuando él organiza sus espectáculos o el TC 2000 que le deja dinero, no le importa", dijo el músico de Los Palmeras y sorprendió con una revelación: "Una de las condiciones que puso Corral es que le permitiéramos subir al escenario y ponerse como él organizador de todo". Y ellos no aceptaron.

-‑¿Una de las imposiciones de Corral era subir al escenario para capitalizar el evento para su campaña política? -repreguntó otro colega.

-‑¿Vos tenés alguna duda?

-‑Por eso le pregunto, ¿usted confirma que fue así?

-‑Fue así. Y lo tienen que saber todos. Ellos (Corral y sus amigos) se quieren poner la bandera que son los organizadores y que Santa Fe está como está, por ellos. Y sí, está así por ellos, porque los barrios están hecho pelota -tiró Camino. "Lo digo como santafesino, este hombre no nos puede tomar de idiotas, no nos puede decir estas mentiras en la cara y nosotros aceptarlas. ¡Por favor!"

Corral se ofendió, dijo que Camino tuvo "palabras" que "no son adecuadas" ni "se corresponden con un intendente elegido democráticamente por la gente". Y acusó al gobierno de Lifschitz por "impericia" o "mala fe de los organizadores que querían provocar un conflicto". "Si alguien cree que se puede apropiar de un espectáculo como éste se equivoca, sea el gobierno provincial o el Ministerio de Cultura", volvió a exagerar. Camino lo cortó: "Me doy el lujo de decirle a Corral lo que quiero porque no le debo nada, ni él me debe nada a mí. Quizás los organizadores tienen otros intereses y no le pueden decir lo que yo sí me animo a decirle, como santafesino".