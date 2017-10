Ayer comenzó la inscripción en línea para el ingreso a las escuelas porteñas en 2018 y el Ministerio de Educación de la Ciudad se vio obligado a presentar ante la Justicia un documento con información sobre la Secundaria del Futuro, luego de que la jueza Mariana Díaz intimara el viernes a la cartera a trabajar durante el fin de semana para brindar información sobre la reforma. El pedido de la justicia respondía, principalmente, a la necesidad de los padres de saber cuáles escuelas iban a ser piloto para la reforma antes de anotar a sus hijos. El asesor tutelar Gustavo Moreno aseguró a este diario que la información presentada por el Ministerio “es la misma que había publicado el 20 de septiembre, con la única novedad de que en lugar de 17 dijeron que van a ser 19 las escuelas piloto de la reforma para el año que viene”. Moreno denunció, además, que el listado con las escuelas piloto no fue publicado, y que sólo en el momento de anotar a sus hijos los padres podrán enterarse de cuáles son estas escuelas. En el texto que el Ministerio facilitó a la jueza, y al que accedió PáginaI12, figura que el sistema “pone en aviso a quienes inicien el procedimiento de inscripción cuáles son las escuelas que comenzarán a implementar gradualmente la profundización de la NES. Una leyenda resaltada lo pone de manifiesto inequívocamente”.

La intimación de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario al Ministerio para que brindara información sobre la Secundaria del Futuro se dio en el marco de la medida cautelar presentada por los asesores tutelares Mabel López Oliva y Moreno, quienes solicitaron que se suspenda la implementación de la reforma, que el Gobierno planifica para 2018, debido a la falta de información pública y de un debate amplio sobre la medida. En primera instancia, la cautelar fue rechazada; el miércoles los asesores apelaron el fallo y el tribunal de Cámara todavía no resolvió.

“Lo único nuevo que dijeron desde el Ministerio es que en la inscripción en línea las (escuelas) piloto van a aparecer con una marca”, señaló Moreno. “Me parece absurdo que sigan ocultando la información. Los padres tienen derecho a saber antes del momento de la inscripción cuáles son las escuelas piloto, y también tienen derecho a saberlo los estudiantes, por supuesto”, agregó.

En la página web del Gobierno de la Ciudad, desde la que se accede al sistema de inscripción, figura un punteo sobre el tipo de escuelas secundarias en las que se pueden anotar los futuros alumnos y hay disponibles archivos para descargar con las “Reglas de Asignación de Vacantes de nivel Secundario”, un “Instructivo En Línea para el ciudadano”, y también “Información para alumnos/as que finalizan la escuela primaria”. Sin embargo, en ningún apartado menciona la reforma, ni las escuelas en las que se implementaría el año que viene. “Se mantiene la constante con la que se manejó el Ministerio desde el principio: sigue sin haber información pública ni acciones o marcos participativos para debatir el proyecto”, sostuvo Moreno.

El documento apunta que “la actora solicita la suspensión de la reforma educativa para el ciclo lectivo 2018 sin demostrar que las acciones de diálogo, que según sus argumentos habilitarían la medida cautelar, no podrían llevarse a cabo durante los meses restante de 2017 y sin considerar todas las acciones que se han venido desarrollando, las cuales se encuentran detalladas”. Además agrega que “debe considerarse que la implementación de la profundización es gradual solo para los primeros años en 19 escuelas durante 2018 y progresivamente”.

Para el asesor tutelar, las reuniones que promovió el Ministerio mencionadas en el documento como “acciones que se han venido desarrollando” no son válidas ya que “en todos aquellos encuentros previos a la reunión con Acuña el 20 de septiembre en la Defensoría del Pueblo no existía ningún tipo de información oficial sobre la reforma. Recién luego de la reunión del 20 la ministra se comprometió a publicar información, por lo que ella misma reconoció que antes no existían datos reales”. Ese mismo día Acuña se comprometió a organizar ocho reuniones regionales para discutir la reforma que se realizaron en las últimas semanas. Moreno señaló que en esos encuentros la postura de los integrantes del Ministerio fue la misma que se mantuvo desde el inicio del conflicto: “No le dieron ninguna respuesta a las preguntas que los estudiantes vienen haciendo desde el principio, desde que se dio a conocer la reforma”, apuntó.

Informe: Juan Funes.