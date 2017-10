En la conferencia de prensa que Cristina Fernández de Kirchner brindó en el Instituto Patria, la ex presidenta apuntó sobre la utilización política del atentado a la AMIA, en alusión a la nueva indagatoria requerida por el juez Bonadio, y mostró un informe documental sobre el lugar que ocupaban algunos funcionarios, incluida la propia CFK, cuando ocurrió el atentado. “Como parte de la persecución política, mediática y judicial, impulsada por el presidente Macri, se acusa 23 años después a la ex presidenta, al ex canciller y a otros funcionarios por traición a la patria y encubrimiento por la firma del memorándum”, comienza el video que luego pregunta: “¿Dónde estaba el acusador el día del atentado?” y da cuenta de que el magistrado “era el subsecretario de asuntos legales del gobierno de Menem y respondía a Carlos Corach”.

El informe muestra imágenes del atentado del 18 de julio de 1994 y repasa los principales hechos políticos y judiciales desde entonces a la fecha. Además de señalar los vínculos con el ex ministro del Interior del menemismo, el video señala que el juez federal estuvo acusado por el propio ex fiscal Alberto Nisman, como partícipe del encubrimiento del atentado. De hecho, fue apartado de la investigación del atentado en 2005 por ser sospechoso del encubrimiento. El video advierte que actualmente se está llevando adelante el “verdadero juicio por encubrimiento”, que tiene por principales acusados a Menem, Hugo Ansorregui, Rubén Beraja, Carlos Telleldín, el ex juez Juan José Galeano y Jorge “Fino” Palacios, primer jefe de la policía metropolitana, designado por Macri. En la conferencia de prensa, la ex presidenta hizo responsable a Mauricio Macri “por la perssecución política y la degradación de la democracia con el uso obsceno y partidario, donde el Poder Judicial actúa como una fuerza de tareas del Poder Ejecutivo”.