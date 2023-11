Por tercer día consecutivo, el presidente electo, Javier Milei, volvió a hablar en una entrevista con un medio afín. Entre las definiciones que dejó, se destacaron su anuncio de que buscará privatizar Aysa y los ferrocarriles (además de YPF y los medios públicos, como ya había dicho), que mantendrá los beneficios del nuevo régimen de Ganancias y del Compre sin IVA y que quienes accedieron a créditos UVA deberán afrontar en forma particular el riesgo que asumieron... También anunció que mantendrá un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Milei habló en el programa "A dos voces", por TN, en una entrevista grabada en el Hotel Libertador. Allí dijo que aún no anunciará a su ministro de Economía y aseguró que no le preocupa eso: el nombre "no hace la diferencia porque la visión económica la bajo yo. Yo soy el que imprime la visión", definió. Sí comentó que el exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central durante el macrismo, Luis Caputo, "está en condiciones" de ser titular de la cartera, así como Emilio Ocampo, el autor del plan de dolarización.

Luego afirmó que a las empresas de servicios "se le respetarán los contratos", y también aseguró que se "mantendrá el nuevo mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias". Del mismo modo se refirió al Compre sin IVA.



El todavía diputado reiteró, como los últimos días, que "esta vez el ajuste lo va a tener que pagar la política, va a caer sobre el Estado, no sobre el sector privado". Señaló que "el Estado tiene que honrar sus compromisos, eso quiere decir que va a pagar la deuda, con ajuste sobre las partidas del Estado, por ejemplo en obra pública". Al respecto, marcó que "van a tener que ser hechas por iniciativas privadas" y las obras públicas que ya están comenzadas serán "licitadas para que las haga el sector privado y si nadie la quiere hacer significa que no tenían sentido".



En relación con la deuda externa, Milei confirmó un encuentro con la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, aunque no dio una fecha. "Le vamos a presentar el programa económico y explicar cómo se van a enderezar las cuentas públicas. Nuestra voluntad y convicción de hacerlo y para que nos puedan seguir acompañando durante la transición hasta que logremos recuperarnos”, abundó.

Como un mantra religioso, dijo varias veces: "Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, estará en el sector privado, porque se ha probado que todo lo que hace el sector público lo hace mal". En ese rumbo, detalló que entre las empresas que piensa privatizar están, además de YPF y los medios públicos de comunicación, Aysa y los ferrocarriles. "Aysa antes era Aguas Argentinas, era privada y funcionaba muy bien", sostuvo. Y sobre los trenes: "En la época que eran del sector privado teníamos los mejores ferrocarriles del mundo".

Consultado sobre quienes se endeudaron con créditos UVA, dijo que el Estado los dejará librados a su suerte. “Ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés... Hubieran entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta... Si usted toma una decisión incorrecta, usted tiene que hacerse cargo”.