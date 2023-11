El pasado viernes, La Rioja fue testigo de una jornada de expresión y lucha por los derechos, con una tumultuosa marcha en la ciudad capital y un acto nutrido en Chilecito. Ambos eventos, enfocados en reivindicar derechos y denunciar violencias, mostraron la fuerza y diversidad de las causas que convocan a la sociedad riojana.



La 14° Marcha del Orgullo LGBTTIQ+ en La Rioja



La 14° Marcha del Orgullo LGBTTIQ+ convocó a la comunidad riojana para celebrar los avances logrados y exigir los derechos aún pendientes. La diversa convocatoria abarcó reclamos históricos como la separación de Iglesia y Estado, inclusión laboral trans-travesti y una Educación Sexual Integral (ESI) más inclusiva, evidenciando los desafíos persistentes en materia de derechos humanos en la provincia.

La Plaza 25 de Mayo fue el punto de encuentro para esta movilización que inició a las 20:00, convocada por la asamblea diversa que organiza el evento. Bajo la consigna "la deuda sigue siendo con nosotrxs", se alzaron voces exigiendo la separación de la Iglesia y el Estado, así como la aprobación del proyecto de ley de cupo e inclusión laboral trans-travesti enviado por el ejecutivo provincial.

Este año, la comunidad riojana conmemoró los 40 años de democracia, haciendo hincapié en los logros alcanzados en materia de diversidad y derechos, al tiempo que rechaza enérgicamente los discursos y acciones de odio que persisten hacia el colectivo. Bajo la consigna "la deuda sigue siendo con nosotrxs", se alzaron reclamos por la separación de la Iglesia y el Estado, exigiendo también la aprobación del proyecto de ley de cupo e inclusión laboral trans-travesti enviado por el ejecutivo provincial.

Además, se cuestionó la actual perspectiva biologicista con la que se aborda la Educación Sexual Integral (ESI), evidenciando la exclusión de la diversidad en este ámbito. La lucha por una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad sigue siendo un desafío. En esta ocación se bautizaron el escenario diverso en conmemoración de Lorena Gacitúa, comovida como "La Pulula", una destacada activista de la comunidad trans de La Rioja fallecida hace más de una decada, y fue una gran impulsora de la marcha que hace 14 años se realiza en la provincia.

Las marchas del Orgullo en Argentina se realizan en noviembre en homenaje a la fundación del colectivo “Nuestro Mundo” el 1 de noviembre de 1967, la primera organización disidente del país y América Latina. A lo largo de los años, las consignas han variado, y aunque se han logrado avances en derechos, aún queda mucho por luchar. Una vez más, La Rioja convocó a marchar con orgullo, celebrando los logros y reivindicando los derechos pendientes, así como denunciando las violencias persistentes.

Las marchas del orgullo no solo buscan celebrar la diversidad, sino también generar conciencia y promover cambios sociales y políticos que garanticen la igualdad y el respeto para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Los crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ+ han sido un problema persistente en varios países. En Estados Unidos durante el mandato del expresidente Donald Trump, se registró un incremento alarmante en estos actos de violencia y discriminación hacia las personas LGBTQ+. Este incremento se dio en el contexto de políticas y discursos que generaron una atmósfera de división y exclusión, y que afectaron particularmente a las minorías sexuales y de género. Y justamente este mismo viernes una mujer fue brutalmente atacada al grito de "las tortilleras me tienen harta". Es importante destacar que estos crímenes no solo representan actos individuales de violencia, sino que reflejan una problemática estructural arraigada en la sociedad, que requiere acciones concretas para prevenirlos y erradicarlos. La lucha por la igualdad y el respeto hacia la diversidad sexual y de género es un desafío continuo que necesita el compromiso tanto de los líderes políticos como de la sociedad en su conjunto.

Acto en Chilecito





Juntes

En simultáneo, la Asamblea Permanente Ni Una Menos La Rioja se unió a la Marcha del Orgullo, sumando los reclamos del 25N y destacando la protección de derechos, la lucha contra el fascismo y la exigencia de políticas efectivas para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Consignas como "Nuestros derechos serán protegidos por esta marea" y "Al fascismo ni cabida" resonaron durante la jornada, mostrando la unión de causas diversas.

El contexto internacional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, se resaltó la necesidad de seguir luchando por políticas que erradiquen esta violencia. A nivel global, se estima que 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida, subrayando la urgencia de inversiones en prevención y respuestas sólidas por parte de los países. Según la ONU "resulta alarmante la escasa cantidad de recursos económicos que los países están destinando. Tan solo un 5% de la ayuda gubernamental mundial va destinada a la violencia de género y se invierte menos del 0,2% en su prevención. Se precisa más recursos económicos en las organizaciones de mujeres, mejoras en la legislación y la aplicación de la justicia, servicios para los supervivientes y capacitación para agentes del orden público".

La movilización en La Rioja en este contexto socio politico, donde causas y asambleas unieron fuerzas, no solo celebró los avances logrados en las calles, sino que, a su vez, puso de manifiesto la unión ante los desafíos pendientes en materia de derechos humanos y diversidad en la provincia, buscando generar conciencia y acción para una sociedad más inclusiva, respetuosa, pacifica y tolerante.