Un fallo con el calendario mezclado

El candidato a presidente de Boca, Andrés Ibarra, y su candidato a vice, Mauricio Macri, hablaron de "irregularidades manifiestas" en la inscripción de socios para respaldar el fallo favorable que consiguieron de la justicia civil porteña, que les permite suspender las elecciones del domingo en el Club de La Ribera. Sin embargo, en redes sociales, comenzaron a circular críticas a la decisión de la jueza Alejandra Abrevaya respecto de errores tan básicos como confundir los días de los hechos denunciados entre el calendario 2021 y el de 2023.

"El pedido es que esta gente no vote, no que no se vote. Nosotros queremos las elecciones cuanto antes", dijo Ibarra en el programa Pelota Parada, con Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, para continuar con su estrategia electoral. Según la denuncia presentada por Ibarra, y convalidada por la jueza Abrevaya, son unos 13 mil los socios que fueron inscriptos de forma irregular y que ingresaron en los padrones.



En uno de los tramos del fallo, la jueza sostiene que "aparece una cantidad demasiado significativa de socios dados de alta como adherentes y pasados de activos plenos en fechas reiteradas, pero además realizadas las incorporaciones en días no laborables". Luego de eso, la magistrada enumera días de agosto y noviembre de 2021 que habrían caído sábado y domingo, sustentando su argumentación: 26/8, 9/9, 16/9, 25/11, 17/9, 7/10.

Sin embargo, desde las redes sociales y también fuentes del oficialismo "xeneize", marcaron que las fechas citadas por la jueza Abrevaya fueron fin de semana en el caledario 2023, pero no en 2021 cuando las inscripciones ocurrieron.