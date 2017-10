Marcelo Gallardo confirmó ayer al mediodía el interés de River por el delantero de Banfield, Darío Cvitanich, pero horas más tarde el presidente de ese club, Eduardo Spinosa, lo declaró intransferible tras mantener una reunión con el director deportivo “millonario”, Enzo Francescoli, y el representante del jugador, Eduardo Gamarnik.

“La situación es la siguiente: tenemos la posibilidad de modificar la lista, dos jugadores se van a sumar, (Nicolás) De la Cruz y (Marcelo) Saracchi, y hay un cupo más que con la ida de Alario. No había muchas posibilidades por las restricciones, debía ser argentino del mercado local”, dijo Gallardo cuando todavía estaba en pie la chance de sumar al ex Boca. En ese sentido, opinó: “No le costó la adaptación al volver al fútbol argentino porque tiene jerarquía y experiencia”. Sin embargo, por la tarde, la operación no prosperó.

“Está caído lo de Cvitanich. Banfield dijo que no es transferible. Somos un club vendedor pero vendemos a los jugadores que queremos”, explicó Spinosa al programa Closs Continental, después de la reunión.

River, que tiene por delante las semifinales de la edición actual, en la que enfrentará a Lanús el 24 y 31 de octubre, desistió entonces de la contratación porque no intentará ejecutar la cláusula de rescisión cercana a los 10 millones de dólares. La intención de la entidad millonaria era negociar el pase club a club por un monto cercano a los seis millones de dólares o bien por cuatro millones más el pase del mediocampista Nicolás Bertolo, propiedad de River y a préstamo en Banfield.

Por otra parte, Gallardo se refirió a los rumores de un contacto con la selección chilena: “Nadie me llamó y no puedo estar pensando en eso, debo estar enfocado en River y en todo lo que hay que diagramar de acá en adelante, no puedo desenfocarme con esas cosas”.

En cuanto a las eliminatorias y la clasificación al Mundial Rusia 2018, Gallardo señaló que “las eliminatorias siempre fueron difíciles, con el nivel de los jugadores (del Seleccionado argentino) debería haber sido más fácil pero hubo un periodo que fue malo y falló esa estructura “.

El DT, por otra parte, paró el equipo que recibirá mañana a Atlético Tucumán con: Lux; Moreira, Montiel, Barboza, Casco; Palacios, Rojas, Rossi, De la Cruz; Auzqui y Borré.