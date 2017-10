A dos semanas de cumplirse 15 años del asesinato de María Marta García Belsunce, por primera vez declaró en la causa Inés Dávalos Cornejo, la ex esposa de Nicolás Pachelo, acusada ahora de tener participación en el crimen. Lo hizo durante nueve horas, aunque a la mayoría de las preguntas contestó que no se acordaba. Lo que sí dijo ante los fiscales fue que es inocente. Y prestó su conformidad para hacerse los cotejos de ADN requeridos por los investigadores.

La mujer –que junto a Pachelo, su pareja de entonces, vivía en el Carmel– reiteró en varias oportunidades que no estaba en ese country de Pilar cuando fue cometido el asesinato. Explicó que aquel 27 de octubre de 2002 no estaba allí porque se había ido más temprano a la Capital Federal y ofreció testigos para probarlo.

La ex de Pachelo –con quien tuvo tres hijos y de quien se divorció en 2009–, dijo que como había tenido un accidente de tránsito unos días antes, no estaba manejando, y que por eso alrededor de las 16 salió caminando por la guardia con un ‘huevito’ portabebés con su hijo nacido hacía dos meses y otro de sus hijos para tomarse la combi que la llevó a la Capital Federal.

Los fiscales ahora chequearán esa información: hasta ahora en las cámaras del country no aparece esa salida mencionada por Dávalos y tampoco había combis los domingos.

Según sus dichos, fue a la casa de su madre en Palermo, donde dejó a los niños y se encontró con dos amigas, y luego concurrió con una de ellas a un recital de Diego Torres en el estadio Luna Park hasta la noche, cuando regresó con su por entonces marido a Carmel.

Un vocero judicial describió que Dávalos Cornejo (39) se mostró “como una mujer dominada por su marido” y que en un principio le creía que él no tenía nada que ver, como lo denunciaba la familia de María Marta, no obstante luego resolvió separarse cuando comenzaron a surgir problemas penales y transitó un proceso de divorcio con amenazas, denuncias y restricciones de hogar. Cuando los fiscales le preguntaron sobre esos problemas penales de Pachelo (las acusaciones y causas abiertas por diversos robos), se escudó en que desconocía esas actividades de su marido: sostuvo que él era “muy reservado”, que no le contaba nada y que ella no se daba cuenta de nada.

También contó que Pachelo la hostigaba psicológicamente, aunque que no la agredía físicamente. Sin embargo, relató que en una fiesta ella se metió tras una discusión dentro de su auto y él empezó a romper el vehículo desde afuera.

Además, negó ser la llamada “Dama de Rosa” que fue vista salir de la casa del matrimonio Carrascosa detrás de los médicos de la ambulancia que intentaron reanimar a la víctima y cuyo identikit –de rasgos similares a ella–, fue elaborado con los datos aportados por Nora “Pichi” Burgues de Taylor, la amiga de María Marta y vecina del country.

La imputada llegó a las 9.40 a las fiscalías de Pilar, pero entró en una camioneta, acompañada por uno de sus abogados, Diego Olmedo, por una puerta lateral ubicada sobre la calle Ituzaingó al 300, donde hay una sede de la Policía Local, mientras que dentro del edificio ya la esperaba su otro defensor, Francisco García Santillán. La indagatoria ante los fiscales Andrés Quintana y María Inés Domínguez se inició puntualmente a las 10 y aunque sufrió un receso obligado por un breve corte de luz que hubo en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Pilar, se extendió hasta las 19.

La indagatoria comenzó con la lectura del hecho que le imputan y los delitos por los que la acusan: “robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa” –cuando se mata para ocultar otro delito y lograr la impunidad–, que prevén una pena de prisión perpetua.

Dávalos Cornejo le manifestó a los fiscales su consentimiento para hacerse un cotejo de ADN con la sangre de mujer hallada en la escena del crimen, pero la muestra no fue tomada en el momento porque la defensa pidió que se realice directamente en la Asesoría Pericial de La Plata para que no se pierda la cadena de custodia. Además, la defensa adelantó que la mujer se va a realizar un estudio genético privado que lo van a aportar a la causa como evidencia.

Pachelo había sido convocado a indagatoria el próximo martes pero la diligencia quedó pospuesta por un viaje al exterior de su abogado, Roberto Ribas.

El viernes pasado, a pocos días de que se cumplan 15 años del crimen, los nuevos fiscales que fueron puestos a investigar el caso desde la foja 1 antes de que el 27 de octubre prescribiera la causa, citaron a indagatoria a Pachelo y a Dávalos Cornejo como sospechosos de cometer el crimen de la socióloga asesinada de seis balazos en la cabeza dentro de su casa del country Carmel. El robo de un cofre metálico de la asociación benéfica “Amigos del Pilar” que María Marta guardaba en su casa con dinero, tres chequeras y la llave de una caja de seguridad es el posible móvil del crimen para los nuevos fiscales del caso.