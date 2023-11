Si bien no es una confirmación de su continuidad al frente de la Selección Argentina, al menos es un indicio a favor de su permanencia: Lionel Scaloni tiene previsto volar la próxima semana al sorteo de la Copa América en Estados Unidos, viaje que estaba en duda después de las declaraciones del entrenador tras el partido ante Brasil en el Maracaná en las que condicionó su continuidad en el cargo.

Por más que Scaloni no tiene tomada ninguna decisión y ni siquiera se reunió con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para evaluar las condiciones para su continuidad al frente de la Selección, el entrenador resolvió viajar al sorteo de la próxima semana en Estados Unidos junto al preparador físico del plantel, Luis Martín. De esa manera, podrá ganar tiempo para evaluar su continuidad sin tensar aún más la relación con la AFA.

Del otro lado, la dirigencia encabezada por Tapia tomó la postura de Scaloni como un alivio, ya que se evita la necesidad de explicar la eventual ausencia del técnico campeón del mundo en el sorteo de la competencia más importante del año que viene. Y además, entiende el gesto de Scaloni como un guiño pensando en la continuidad.

"Hay que parar la pelota y ponerse a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo", dijo Scaloni minutos después del histórico triunfo del Maracaná. "Estos jugadores nos han dado un montón al cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando", añadió el técnico, lo que despertó las alarmas sobre su posible renuncia.

Desde entonces, Tapia y Scaloni no se refirieron al tema, aunque el presidente de la AFA confía en que podrá convencer al técnico para que siga. Si bien no hay motivos oficiales, el malestar del estrenador pasa por la presunta falta de profesionalismo en algunas áreas logísticas del organismo, que motivan un desgaste que Scaloni no es está dispuesto a tolerar.

El sorteo

La Copa América 2024 se llevará a cabo entre el 20 de junio y el 14 de julio en Estados Unidos, donde el jueves 7 se desarrollará el sorteo. El partido inaugural está previsto en el Estadio Mercedes Benz de Atlanta, mientras que la final se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami. Argentina, vigente campeón, será cabeza de serie junto a Brasil, México y el local Estados Unidos.

Bombo 1: Argentina, Brasil, Estados Unidos y México



Bombo 2: Chile, Venezuela, Panamá y Paraguay.

Bombo 3: Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú.

Bombo 4: Jamaica, Bolivia, ganador de Honduras vs. Costa Rica, vencedor de Canadá vs. Trinidad y Tobago.