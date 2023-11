Desde Lima

Magistrados del Tribunal Constitucional (TC) elegidos con los votos del fujimorismo y sus aliados en el Congreso han emitido un fallo que podría abrirle las puertas de la prisión al encarcelado exdictador Alberto Fujimori. La resolución no dispone explícitamente su liberación, pero deja abierta esa posibilidad al confirmar un anterior fallo de este organismo a favor del indulto a Fujimori, desconociendo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que dispuso dejar sin efecto el perdón al exdictador de 85 años. El TC le pasa la responsabilidad de decidir sobre la libertad de Fujimori a un juez ante el que se presentó un habeas corpus a favor de quien entre 1990 y 2000 encabezó un régimen autoritario y corrupto. Cuatro de los siete miembros del TC votaron por la resolución que favorece a Fujimori.

El juez que tomará la decisión sobre la liberación de Fujimori deberá hacerlo después de recibir este fallo del TC que ratifica la validez del indulto que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, procesado por corrupción, le otorgó en diciembre de 2017 al exmandatario sentenciado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, lo que permitiría su libertad, pero también tendría que evaluar dos resoluciones de la Corte IDH, de mayo de 2018 y abril de 2022, que declararon nulo el indulto por no cumplir los estándares del derecho internacional para otorgar un indulto humanitario, como fue el que se le dio a Fujimori, a sentenciados por crímenes de lesa humanidad. La aplicación de esta decisión de la Corte IDH, de cumplimiento obligatorio, dejaría al exdictador en prisión.

Aunque la resolución del TC no ordena la libertad de Fujimori, se trata de un fallo que resucita esa posibilidad y otorga a los defensores del fujimorismo una carta para presionar en ese sentido. El presidente del TC, Francisco Morales, se ha sumado a esas presiones. “Hemos retirado los obstáculos para que esa sentencia (el fallo anterior del TC a favor del indulto) se cumpla. Fujimori debe ser liberado”, declaró a los medios el presidente del TC, en sintonía con el abogado del exdictador. Declaración que es una abierta presión al juez al que se ha trasladado la decisión final sobre la liberación de Fujimori.

Keiko Fujimori, hija y heredera política del exdictador, ha celebrado la decisión del TC. Entusiasmo que seguramente se disparó después de escuchar las declaraciones del presidente del TC. “Esperamos con mucha ilusión que mi padre pueda estar en casa con nosotros”, señaló Keiko, aferrándose a la resolución de un TC cercano al fujimorismo.

En diálogo con PáginI12, Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal (IDL), defensor de las víctimas del régimen fujimorista que demandaron la nulidad del indulto ante la Corte IDH, señaló que “a pesar de lo dicho por el presidente del TC, este fallo ratifica el indulto, pero no ordena la libertad de Fujimori, no dice eso en ninguna parte, traslada la decisión a un juez”. En su opinión “lo que el TC quiere y lo confirma con las declaraciones de su presidente es que se maniobre políticamente para que se libere a Fujimori, por eso emite una resolución tremendamente ambigua, sin mencionar las resoluciones de la Corte IDH en contra del indulto porque no se cumplen los estándares para otorgarlo. Es un fallo que desconoce el derecho internacional. El fallo del TC no dispone la libertad de Fujimori, pero da pie a una maniobra política en ese sentido. Están metiendo presión política”. Rivera señaló que el juez que verá el caso debería negar la libertad de Fujimori en cumplimiento de las decisiones de la Corte IDH. Adelantó que si se dispone la liberación del exdictador, volverán a recurrir a la Corte IDH para que se ratifique la nulidad del indulto.

Fujimori fue condenado a 25 años en 2009 por el asesinato a balazos en noviembre de 1991de quince personas, entre ellos un niño de ocho años, en una modesta vivienda de Barrios Altos, en el centro de Lima, y por el secuestro y asesinato en julio de 1992 de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad la Cantuta, en las afueras de Lima. Los crímenes fueron cometidos por el grupo Colina, formado por miembros del ejército en actividad, que operó como un escuadrón de la muerte bajo órdenes y protección del régimen fujimorista. También fue sentenciado por el secuestro de un periodista y un empresario. Y recibió otras condenas menores por varios casos de corrupción.

El indulto de Kuczynski

En la noche de Navidad de 2017 Fujimori fue indultado por el entonces presidente Kuczynski, alegando razones humanitarias por un supuesto mal estado de salud. Pero las evidencias revelaron que el indulto fue un canje de impunidad con el hijo del exdictador, Kenji, entonces congresista, a cambio de votos fujimoristas en el Congreso para salvar a Kuczynski de un pedido para destituirlo por acusaciones de corrupción. Lo del supuesto grave estado de salud era una farsa. En mayo de 2018 la Corte IDH se pronunció en contra de la legalidad del indulto y emitió un fallo para que las autoridades peruanas lo revisen. En octubre de ese año un juez anuló el indulto y Fujimori volvió a prisión. En marzo de 2022 el TC emitió un cuestionado fallo ratificando el indulto, pero cuando el exdictador se preparaba para ser nuevamente liberado la Corte IDH se volvió a pronunciar contra la legalidad del indulto. En cumplimiento de esa resolución Fujimori no fue liberado. Ahora el TC, con este reciente fallo que va en contra de la Corte IDH, pretende se vuelva a aplicar el indulto al exdictador.