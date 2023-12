La reunión en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) fue el primer gesto de unidad y de organización de la resistencia frente a nuevo gobierno que promete ajuste y quita de derechos. La CGT abrió el Salón Felipe Vallese para la consagración de la nueva conducción Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) –que el 29 de noviembre fue avalada con mas de 650 mil votos– y del acto también participaron las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma), así como movimientos sociales que no integran esa estructura gremial. “Nos van a ver en la calle pronto”, dijo el triunviro cegetista Pablo Moyano, en un acto en el que todos coincidieron en la necesidad de “mantener la unidad de los trabajadores para defender los derechos conquistados”.

“Lo estratégico, lo inteligente, en el marco de la unidad que tengamos va a ser que no sea posible que nos arrebaten los derechos conquistados”, dijo Héctor Daer desde el escenario y agregó: “No solo resistir, en la nueva conformación política hay diputados y senadores para evitar que la ley ómnibus no sea la que nos pase por arriba a los trabajadores”.



Antes, el líder camionero que abrió la lista de oradores se explayó sobre los tiempos que vienen y la experiencia reciente para enfrentarlo. “Hace ocho años estábamos en la calle para frenar la reforma laboral del macrismo, fuimos los primeros en salir. Y ahora el macrismo y el menemismo que creíamos desterrados vuelven a gobernar. Que no empiecen a joder con quitarnos los derechos”, señaló.

Moyano sostuvo que el futuro gobierno fue elegido democráticamente, pero ratificó el “compromiso de la CGT para defender los derechos”, y que volverán a ser los primeros en estar en la calle para frenar “la reforma laboral que no pudieron llevar adelante” antes. “Ahora viene una ley ómnibus, con muchas adentro para cagar a los laburantes”, insistió el dirigente camionero y lanzó una advertencia a los gobernadores sobre la postura que asumirán en el Congreso: “No nos vengan con el verso de la obra pública, la coparticipación, si llegan a los gobiernos cantando la marcha y las fotos de Perón y Evita”. “Nos van a ver en la calle pronto”, sentenció.

“Este espacio de unidad va a decir con claridad lo trágico de lo que estamos atravesando: no solo son neoliberales sino una experiencia neofascista terrible para la sociedad. Traen lo peor de nuestro pasado: restitución política de la dictadura; Martínez de Hoz, funcionarios del menemismo, el macrismo y De la Rúa que nos llevaron al fracaso. No tienen nada nuevo que ofrecer a la sociedad”, lanzó Hugo “Cachorro” Godoy de la CTA-A. “Tenemos que sostener la capacidad de organizarnos, con nuevas propuestas. Ya vemos los nubarrones que nos traen, esperemos que sea una experiencia corta, como Macri, que no pudo ser reelegido”, insistió.

Para Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, es “un momento difícil”, pero también “definitorio para derrotar intentos de saquear los recursos naturales de la Argentina y de instaurar un modelo donde los pobres no tengan posibilidades”. Vamos a dar la pelea en la calle y en el Congreso”, dijo el también diputado. Recordó que Felipe Vallese “fue el primer joven desaparecido en nuestro país, delegado sindical, metalúrgico”, para señalar que “no nos derrotaron en situaciones peores que esta, tampoco en esta”.

Abajo del escenario estaba casi todo el consejo directivo de la CGT, salvo el triunviro Carlos Acuña que envió un saludo al encuentro. Estaban también referentes de los movimientos sociales como Emilio Pérsico (Evita), Juan Grabois (MTE y fundador de la UTEP), Gildo Onorato, Daniel Menéndez y otros. Funcionarios como la saliente ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y los ministros bonaerenses Walter Correa y Andrés Larroque. Además, acompañaron el acto referentes de organizaciones sociales que no integran la UTEP, como Barrios de Pie y el FOL, así como sacerdotes que responden a la doctrina social de la Iglesia católica.

Desde la UTEP se encargaron de destacar la unidad de las centrales sindicales con las organizaciones sociales, que representan a los trabajadores de economía popular. “Es una compleja etapa. No solo neoliberalismo, muchos de nuestro pueblo lo votaron (al nuevo gobierno). Nunca el pueblo es el culpable de los retrocesos, habrá que asumir las cosas que no hicimos, las que nos faltaron. Nos queda la tarea enorme de reconstruir el campo popular”, sostuvo Johana Duarte, secretaria general de la UTEP.

“Tenemos que asumir el compromiso férreo de ni un paso atrás de los trabajadores por más que vengan degollando”, agregó Ramiro “Vasco” Berdesegar, el representante de CCC en la nueva conducción de la UTEP. Norma Morales, secretaria adjunta, recordó la trayectoria de los movimientos sociales y rindió homenaje a Maximiliano Kosteki, Darío Santillán y el Martín “Oso” Cisneros.

“Esta foto es de la unidad de todos los trabajadores. Esta foto va a salir a las calles a pelear”, dijo Dina Sánchez y agregó: “La protesta es un derecho que esta en la Constitución y lo vamos a defender. El pueblo está en el Congreso, para dar pelea desde las instituciones y nosotros desde las calles".

El flamante secretario general de la UTEP, Walter Alejandro “Peluca” Gramajo, se encargó de repasar la historia del movimiento de la economía popular y saludar a cada uno de los que acompañaron el proceso. Sobre el futuro inmediato, dijo: “No entrar en el pánico, aunque quieran hacernos meter en el miedo. Tampoco en el aventurerismo. Tenemos que tomar decisiones para defender a nuestro pueblo, los tiempos que vienen van a ser muy sufridos también para los sectores medios”. Y llamó a “construir unidad y defendernos solidariamente”.