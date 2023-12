Se encuentra disponible para alquiler temporario la casa que el arquitecto e ingeniero Francisco Salamone construyó en la ciudad de Mar del Plata. Conocida también como "La Casa de Alicia", se trata de la última obra conocida de Salamone, realizada en 1954 como vivienda particular.

La casa está publicada en el sitio de alquileres turísticos Airbnb, para alquilar por 103 USD la noche. La noticia ya llegó a algunos curiosos y admiradores del arquitecto, que ya reservaron algunos fines de semana de la temporada veraniega para hospedarse en la casa de la calle Buenos Aires al 2700.

Se trata de un chalet de una sola planta, de estilo ecléctico, en el que se mezclan detalles neoclásicos como las columnas jónicas del frente y características tradicionales de los chalets marplatenses. Fue construida originalmente para Emilio Canzani, un amigo del arquitecto, que tenía una hija llamada Alicia Angélica. Su nombre bautiza la vivienda, y puede leerse sobre la entrada del garage. Los dueños actuales de la casa son los herederos de la familia original, y sostienen que la casa mantiene sus detalles como se los pensó originalmente, como puertas y molduras originales.

No se conservan demasiados registros de la actividad profesional de Salamone en el lugar. En su Facebook, el arquitecto René Longoni, reconocido arquitecto e histórico admirador de la obra de Salamone, aportó más datos sobre la peculiar casa.

"Sobre la existencia de esta casa nos alertó el arq Juan Carlos Mantero, profesor de la Facultad local y creador de la Maestria en Turismo, allá por el año 2000", recordó en su Facebook "Buscando a Salamone".



El plano original de la casa.

"La casa Canzani se inscribe en el período “pos exilio” uruguayo, donde el ingeniero, seguramente agobiado por sus problemas de salud, familia y dinero, renuncia a retomar un lugar en la vanguardia y sus pocas obras realizadas transitan desde los lugares comunes del momento hasta un singular retorno a las primeras y rebeldes obras de su juventud en Córdoba, que merecieron, en opinión de sus colegas contemporáneos, duras críticas", afirma.



La puerta del garage.

Durante muchos años la existencia de esa casa quedó, hasta para los estudiosos del arquitecto, en el olvido. Quizás se debió a que no posee las características futuristas, art déco o monumentalistas tan comunes y representativas del resto de las obras de Salamone. Sin embargo, su valor patrimonial se mantiene como tal.



A mediados de 2021, la casa estuvo en boca de vecinos marplatenses y admiradores del arquitecto ya que apareció sobre ella un cartel de venta. La noticia alertó a los defensores de patrimonio arquitectónico y a los herederos de Salamone, que comenzaron una campaña en las redes sociales para tratar de que la vivienda sea preservada y convertida en monumento histórico.

La campaña para juntar firmas y la difusión del tema tuvo a su vez eco a nivel legislativo, ya que la diputada provincial Débora Indarte (Frente de Todos), presentó en 2021 un proyecto en la Legislatura bonaerense para que se declare “Patrimonio Cultural y Monumento Histórico de la provincia de Buenos Aires el bien inmueble”.



El proyecto no prosperó, la casa continúa en venta y ahora, también, disponible para su alquiler temporario. No deja de ser una gran oportunidad para que aquellos que sean admiradores de la obra puedan morar por algunos días bajo un techo pensado por Francisco Salamone. No es poco.