Alrededor de mil familias en la provincia de Salta siguen perjudicadas por el endeudamiento con créditos UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), un sistema que se actualiza por la inflación y fue implementado durante el gobierno de Mauricio Macri como única opción de préstamo hipotecario para acceder a la casa propia, un sueño que se ha vuelto una pesadilla.

El colectivo de hipotecados UVA reclama medidas de congelamiento del capital que se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y está basado en la inflación. El defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, solicitó mediante una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, que implemente medidas en favor de este colectivo.

En conversación con Salta/12 Núñez Burgos explicó que "lo que actualiza al UVA tradicional es la relación inflación y dólar". Resaltó que el Estado tiene que "dar previsibilidad y garantías de estabilidad a las familias". "Por eso le decimos al ministro de Economía, que además era funcionario durante el período en que se promocionaron los créditos UVA: cuidado con las decisiones que toman respecto del dólar porque la afectación a los tomadores de créditos UVA puede ser extremadamente nociva", manifestó.

El defensor calificó de "muy injusta" la situación de las familias que tomaron estos préstamos hipotecarios, tras haber confiado "en las propuestas que en aquel momento tenía el gobierno". Mencionó que los últimos cuatro años hubo "en teoría un dólar contenido" y aún así el capital aumentó de "un millón a 17 millones de pesos". "Nuestra preocupación es que ahora tiene previsto el gobierno liberar el tipo de cambio", y esto va a generar que se "duplique" la deuda de las personas hipotecadas.

"Estamos en una situación muy complicada y vamos a estar más complicados si no se hace algo al respecto, como venimos diciendo hace 5 años o un poco más. Nuestra cuota se ajusta por inflación, ya hubo un aumento impresionante de la inflación. Según lo que acaba de anunciar el nuevo Presidente, va a seguir este aumento de inflación, con lo cual esto se nos va a hacer cada vez más cuesta arriba", dijo a Salta/12 la referenta del colectivo de Hipotecados UVA en Salta, Mara García. "Lo que nosotros necesitamos es que se retrotraiga, que se recalcule o readecúe el capital a agosto de 2019 y que se ponga un tope o freno al capital porque de éste se deduce la cuota, nosotros vamos a seguir teniendo cuotas que van para arriba", explicó.

"Lo que tiene que ocurrir es el congelamiento del capital. Tenemos que pedirle a los bancos que renegocien la deuda a una tasa diferente", coincidió Núñez Burgos.



García señaló que están reclamando "que se suspendan las ejecuciones" de los juicios de desalojo. Asimismo, piden que "en vez de cambiar al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) se cambie al índice Casa Propia que antes de que asuma Milei se estaba manejando para los créditos hipotecarios", manifestó. Otra demanda es volver a formar parte de la agenda pública para que su situación no sea ignorada.

La demanda al Senado de la Nación

El colectivo Hipotecados UVA exige que se trate en el Senado de la Nación el proyecto de renegociación de contratos de créditos hipotecarios UVA, que ya obtuvo dictamen favorable y cuenta además con la media sanción de la Cámara de Diputados nacional. "Antes de las PASO quedó eso frenado y no se ha vuelto a tocar el tema. Debería aprobarse en el Senado para que se nos aplique y eso nos daría alivio", expresó García.

Núñez Burgos señaló que este proyecto propone "el armado de un fondo que permita compensar estos desfasajes. Es decir, ante una situación crítica que puede ser duplicar el precio del dólar en Argentina, este fondo de compensación debía operar para contener de alguna manera la actualización del capital".



"En la Cámara de Senadores se trató la ley de alquileres y no se trató la regulación de los créditos UVA. Nos comunicamos en su momento con la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner y le pedimos el urgente tratamiento de esto porque el riesgo era muy grande frente a lo que veníamos escuchando en la campaña electoral. La Cámara (alta) no trató el proyecto y queremos que se trate de una vez, porque la situación de las familias que tomaron los créditos UVA es angustiante, no saben cuánto van a pagar la cuota de interés", añadió el defensor. Dijo que insistirá con plantear esta "preocupación" a las y los senadores nacionales por Salta y "le vamos a pedir a la actual presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que traten el proyecto".

Contra la postura de Milei

El defensor del Pueblo de la ciudad de Salta refutó esas afirmaciones del presidente Javier Milei, quien descartó tomar alguna medida en favor de las personas que tienen créditos UVA porque “Ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés”, y “si usted toma una decisión incorrecta, usted tiene que hacerse cargo”; "¿acaso les pusieron una pistola en la cabeza?".



"El discurso del Presidente parte de que los tomadores de créditos UVA son especuladores de la tasa de interés, que tomaron este crédito porque tenía baja tasa de interés. Es un error conceptual. La gente no tomó este crédito porque era la mejor tasa de interés, lo tomó porque no había otro, los bancos no daban otro tipo de crédito y éste les asegura el retorno del capital", lo desmintió Núñez Burgos.

"El Presidente mismo planteó que los tomadores de créditos UVA son especuladores del sistema inmobiliario. Son familias argentinas que tomaron crédito confiando, no son especuladores del sistema inmobiliario. Esto alguien lo tenía que decir por eso nosotros lo estamos planteando", recalcó.

El defensor recordó que las personas hipotecadas UVA compraron "una casa para vivir" y "es insólito pensar que una persona que tomó un crédito Procrear o en un banco para comprar una casa lo hizo para obtener una diferencia con la tasa de interés o hacer un negocio inmobiliario". Señaló que "hay una afectación directa al derecho a la vivienda, especialmente cuando no hay planes masivos de construcción que permitan responder a la demanda de las familias y precios accesibles".

En Salta, algunas familias de Procrear pudieron pasar del crédito UVA a otra modalidad de ajuste que se llama "Ho.Gar" y se actualiza mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Esta medida se aplicó sólo a quienes adquirieron sus viviendas en las edificaciones de barrio El Huaico en la ciudad de Salta y en la localidad de Tartagal, mejorando de forma significativa su situación. Una vecina contó a Salta/12 que paga en la actualidad una cuota de $70.000.

Mientras que en las edificaciones de Procrear en los barrios Grand Bourg, Talavera y Pereyra Rosas siguen con el crédito UVA y una vecina de ahí dijo que está pagando alrededor de $180.000.

El defensor del pueblo indicó que también hay familias endeudadas con el sistema de crédito UVA en San Lorenzo, Orán y Cafayate. Aclaró que además de la gente que adquirió el préstamo mediante el plan Procrear también integran el colectivo de hipotecados UVA particulares que adquirieron créditos privados, en Salta la mayor parte lo hizo en los bancos Macro y Santander Río.

"En 2020, 2021, 2022, hicimos nuestros reclamos al Ministerio de Economía de la Nación, al Banco Central. Y una de las resoluciones que tomó la autoridad monetaria y económica fue que los hipotecados de Banco Nación y Banco Hipotecario empiecen a actualizar por CVS. Pero esa medida no alcanzó a todos", explicó Núñez Burgos.