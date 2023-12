Si bien el 2023 fue el año del romance confirmado entre la Scaloneta y la hinchada argentina, vale decir que Lionel Scaloni no fue el único que se robó miradas en esta temporada de fascinación por lo albiceleste. Sucede que la realidad futbolística sudamericana se tiñó de los colores de nuestro país durante el 2023, para hacer de este año un tiempo récord en el que ocho de las diez selecciones que integran las Eliminatorias de la Conmebol fueron dirigidas por entrenadores argentinos, todo un signo del tiempo de amores y suspiros que genera el fútbol nacional.

Bielsa, la joya de Uruguay

Corriendo por un momento a Scaloni y entrando de lleno al listado de los otros argentinos que conducen los destinos del fútbol sudamericano a nivel de selecciones, encontramos primero –segundo en la tabla de las Eliminatorias, para hablar con precisión– a Marcelo Bielsa. El ex entrenador de Argentina y destacado líder técnico a nivel clubes fue anunciado el 15 de mayo para hacerse cargo del combinado charrúa, otorgándole al rosarino el mando de la transición futbolística tras el paso de Diego Alonso y luego de la histórica era de Óscar Washington Tabárez.

Bielsa cerró este 2023 con una gran imagen de su equipo, que ganó cuatro partidos de los seis disputados (perdió uno y empató uno), entre ellos venciendo ni más ni menos que a Brasil y a Argentina. "Es prematuro decir que Uruguay es mejor que Argentina y Brasil. Yo diría que no, más allá de que ganamos esos dos partidos… Ser mejor que los mejores exige un proceso más duradero y consolidado, con logros", expresó el ex Newell’s, consultado por aquellos triunfos. Sin embargo y pese a su reconocido perfil bajo, no le quedó otra que reconocer el buen balance con el que Uruguay clausuró esta temporada sudamericana: "Cerramos bien esta etapa. En los seis partidos hubo puntos altos y bajos. Consolidamos un grupo de jugadores y, por ser el primer tercio de las eliminatorias, las sensaciones son positivas".

De Argentinos Juniors para el mundo

A solo un punto del equipo charrúa quedó Colombia, que despide el 2023 con una agradable tercera colocación gracias a sus doce puntos y a un invicto con huella albiceleste: desde la llegada del argentino Néstor Lorenzo, la selección cafetera sumó este año tres victorias y tres empates y cerró su paso por las Eliminatorias sin haber conocido la derrota en sus seis presentaciones. Una de esas alegrías fue ni más ni menos que ante Brasil, en un partido emotivo que el guajiro Lucho Díaz dio vuelta con dos golazos.

"Con Colombia quiero todo: quiero soñar, que sueñen los jugadores, que sueñe la gente. Creo que hay un grupo humano espectacular, queremos solidificar en todo, en el juego, en el carácter y en la ilusión", fueron las palabras del nacido en Argentinos Juniors para referirse al sueño que lidera en la selección tricolor. Y en el que, por ahora, todo marcha como en el sueño del que habla: desde su debut el 25/9/2022, Lorenzo suma 16 partidos sin derrotas, con 11 triunfos y 5 empates entre amistosos y Eliminatorias.

Como en un espejo que busca parecidos y coincidencias, aparece luego Fernando Batista, el ex conductor de las juveniles argentinas que recaló en Venezuela y se hizo cargo de su selección mayor. Y es que se parecen en dos cosas con Lorenzo: no sólo los dos surgieron del Bicho de La Paternal, sino que ambos crecieron en su carrera técnica al lado de José Pekerman, uno como ayudante suyo en Colombia durante seis años, al mando de los trabajos defensivos del equipo (Lorenzo), y otro (Batista) como asistente del entrerriano dentro de su cuerpo técnico en Venezuela. Con la Vinotinto, justamente, Batista cosechó este año tres empates, dos triunfos y una derrota en su paso por la temporada 2023 de la clasificación rumbo al Mundial 2026.

El ex San Lorenzo se refirió alguna vez al "convencimiento" en el que trabajó junto a sus dirigidos: "No le tememos a nadie, vamos a jugar de igual a igual porque tenemos que creer en nosotros mismos". Esa labor, además de verse en el cuarto puesto temporal que ostenta su selección en las Eliminatorias, pudo vislumbrarse en la mentalidad de sus jugadores, como el mediocampista Cristian Cásseres Jr., quien tras el último partido de este año desafió a todos a respetar a Venezuela: "Nos estamos preparando para ganar. No nos basta con un empate, queremos ganar: eso es lo que estamos creando dentro de esta Selección".

Scaloneta hay una sola

Daniel Garnero es quien continúa en el repaso de los DTs albicelestes que pisan Sudamérica cada vez que hay fecha FIFA. El ex Independiente es el elegido por la dirigencia paraguaya para conducir los destinos de su seleccionado masculino mayor y es el único de los actuales entrenadores argentinos en Eliminatorias que, por ahora, no figura entre las posiciones que clasifican directamente a la Copa del Mundo que viene. Aunque está claro que falta, los cuatro puntos conseguidos por Garnero en cuatro partidos disputados (un triunfo, un empate, dos derrotas) le alcanzan para ubicarse séptimo y en zona de repechaje rumbo a la cita mundial en México, Estados Unidos y Canadá.



Un futbolista dirigido por Marcelo Bielsa, Lionel Scaloni, completa el grupo de los cinco argentinos que cierran este 2023 a cargo de alguna de las selecciones sudamericanas. El cerebro detrás de la Scaloneta sumó este año seis partidos por las Eliminatorias bajo su dirección técnica (cinco triunfos, una derrota), destacándose entre ellos dos resultados en particular: el 0-2 con Uruguay en la quinta fecha y el 1-0 sobre Brasil en la última jornada. Mientras que la victoria sobre los brasileños significó la primera caída de la verdeamarela como local en partidos por la clasificación al Mundial, la derrota con los uruguayos frenó el andar invicto de la Scaloneta durante 14 partidos, que se inició tras el duro golpe sufrido el 22/11/22 ante Arabia Saudita por la primera fecha de la fase de grupos de Qatar 2022.

Si bien los dedos de una mano reflejan el número actual de argentinos que simultáneamente se calzan el buzo en las Eliminatorias de Conmebol, este 2023 tuvo un récord mayor: durante la doble fecha de octubre, fueron siete, porque entonces estaban también Gustavo Costas (quien se fue de Bolivia tras cuatro derrotas en cuatro partidos) y Eduardo Berizzo (quien dejó Chile tras la anteúltima fecha de 2023, luego de dos derrotas, dos empates y un triunfo).

Para llegar al récord mencionado al comienzo basta con sumar a Gustavo Alfaro, quien no dirigió ni un solo partido durante el 2023 pero que saludó al año nuevo como DT de Ecuador y recién se desvinculó el 12 de enero, después de una relación laboral de dos años y cuatro meses. Hay un último bonus, que indica que si bien fueron ocho las selecciones conducidas por argentinos, en realidad fueron nueve los argentinos que las dirigieron… ¿Cómo? Sí, porque antes de ser alejado del cargo, Guillermo Barros Schelotto condujo los destinos de Paraguay durante la doble fecha de septiembre de este año, antes de que cerrara su ciclo al mando del combinado trasandino e iniciara el de Daniel Garnero.

Lo relatado solo parece dejar una conclusión: Scaloneta hay una sola, pero en Sudamérica hinchas y dirigentes sueñan con que un argentino le ponga su nombre y sello a otra selección, que imaginan distinta pero que sueñan con que los haga emocionar igual.