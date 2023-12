La reforma previsional que impulsa Javier Milei a través de la ley ómnibus que ingresó al Congreso este miércoles traerá un grave retroceso en materia de derechos jubilatorios y abrirá la puerta a una "catarata de juicios" contra el Estado, al tiempo que pondrá en riesgo el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), la importante caja de la ANSES.

Por eso, especialistas ya advierten sobre los riesgos del paquete de reforma previsional que impulsa Milei y consideran que "no hay nada bueno" para los adultos mayores. En diálogo con la AM750, el abogado previsional Christian D'Alessandro aseguró que "si se aprueba este mega proyecto va a pasar a la historia y el Poder Ejecutivo, con la firma del presidente Milei, va a determinar cuál va a ser el aumento de los jubilados”.



Para D'Alessandro, “no hay nada bueno para los jubilados (en la nueva ley)", y lamentó la derogación, vía DNU, de la actual Ley de Movilidad, sancionada durante el Gobierno de Alberto Fernández, que estableció aumentos trimestrales para los jubilados.

D'Alessandro recordó que esta situación ya se vivió en el primer año del Gobierno de Fernández, donde los abogados hicieron la misma advertencia, sin embargo, aclaró: “Pero esto es peor, porque esta ley de movilidad dice que se pagará de acuerdo a la sustentabilidad, a lo que tenga de recursos Anses”.

“La ley dice que se dará prioridad a los ingresos más bajos. Quiere decir que es muy probable que a los ingresos medios, medios altos y altos no les toque nada. El Gobierno anterior daba un bono a las jubilaciones mínimas y el aumento era para todos. Acá el presidente puede decir que se les da algo a los ingresos mínimos, pero que a los otros, como no hay plata, no les da nada”.

¿Una vuelta a las AFJP?

D’Alessandro alertó que “hay algo todavía más grave”. “La ley de emergencia, que declara la emergencia previsional por dos años, es la punta del iceberg. Al decretarse la emergencia, pueden venir las AFJP, pueden no pagar los juicios de reajuste”, comentó.

Y advirtió: “No es una fantasía, porque el Gobierno de Carlos Menem determinó, cuando se decretó la emergencia, que los juicios se pagaban con los Bocones previsionales o papeles pintados”.

Pagar la deuda con el FGS

Por otro lado, de igual gravedad y magnitud, D’Alessandro explicó qué hay detrás del traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) -que es de 76 mil millones de dólares, tras una paupérrima herencia del Gobierno de Mauricio Macri cuando estaba en 39 mil millones de dólares- al Tesoro Nacional.

“Eso pasa y le decimos chau a ese Fondo. Porque pasa al Tesoro Nacional. (Luis) Caputo se apropiaría de esos fondos para hacer lo que quiera. Y el fondo está compuesto por acciones de empresas muy importantes que se podrían malvender, licuar toda la deuda que se tiene, y se iniciaría el proceso de dolarización”, advirtió.