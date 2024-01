El despliegue de la alfombra roja en la puerta del hotel The Beverly Hilton de California del jueves por la tarde coronó los preparativos de cara al puntapié la temporada de premios de Hollywood que se desarrollará durante enero, febrero y la primera quincena de marzo. La largada será el domingo 7 a las 22 –trasmiten TNT y la plataforma HBO Max desde las 21– con la 81º edición de los Globos de Oro, cuya gala será conducida por primera vez por el comediante Jo Koy y tendrá el primer mano a mano entre Barbie, de Greta Gerwig, y Oppenheimer, de Christopher Nolan, que nueve y ocho nominaciones encabezan la lista de favoritas. Por detrás, y al acecho para pegar el zarpazo, se ubican Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, y Los asesinos de la Luna, de Martín Scorsese, ambas con siete. En materia de series, la última temporada de Succession, con nueve, encabezó las preferencias de los 300 periodistas no estadounidenses que conforman el flamante padrón de un reconocimiento que hasta el año pasado estuvo al comando de la hoy disuelta Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Premios renovados...

Lo que se dilucidará esta noche no son sólo los ganadores de las estatuillas. También, si la sociedad compuesta por las productoras Dick Clark Productions y Eldridge Industries –que adquirió los derechos de explotación comercial del premio a la HFPA– está en condiciones de remontar la que hasta 2021 supo ser la segunda ceremonia de la industria del entretenimiento con mayor audiencia luego del Oscar. Aquel año quedó marcado a fuego por una investigación del diario Los Angeles Times que dio cuenta de diversos actos de corrupción e irregularidades dentro de la entidad a cargo de la organización de los Globos de Oro durante ocho décadas, además de la tendencia de los electores a aceptar irrestrictamente “regalos” de parte de los estudios interesados en que sus series y películas ocupen un lugar en las ternas.

El artículo del medio angelino generó desprestigio para los Globos y, especialmente, la HFPA, lo que no hubiera significado demasiado tratándose de una entidad cuyos usos y costumbres ya eran mirados de reojo por una buena parte de la industria. El problema fue que le siguió un boicot por parte de los principales estudios y actores y actrices de Hollywood –Tom Cruise, Scarlett Johansson y Mark Ruffalo fueron algunos de los que devolvieron sus estatuillas– que obligó a que la gala de 2022 se hiciera a puertas cerradas, sin televisación ni invitados, y con ganadores anunciados vía redes sociales.

Oppenheimer cuenta con ocho nominaciones.

Fue un hecho inédito en la historia y difícil de entender en un contexto donde todo es falible de ser filmado y fotografiado, pero también el fin de una era: consciente de la cercanía del abismo, la HPFA profundizó en su línea renovadora clarificando los criterios de aceptación de nuevos miembros, modificando el código de conducta de sus miembros y ampliando progresivamente la nómina de votantes hasta llegar a los 300 de más de 50 países –antes eran menos de cien, la mayoría radicados en Estados Unidos– habilitados para esta edición. Así, dieron forma al padrón “de mayor diversidad étnica de las principales premiaciones del mundo del espectáculo”, según dijo la presidente de los Golden Globes, Helen Hoehne, en un comunicado publicado a principios de diciembre, días antes del anuncio de las nominaciones.

La gala del año pasado recuperó algo del brillo de antaño, aunque no su alcance: vale recordar que no se transmitió en Latinoamérica ni siquiera estando Argentina, 1985 presente en el rubro de Mejor Película de Habla no Inglesa. La coronación del borrón y cuenta nueva ocurrió en junio del año pasado con la adquisición de los derechos de explotación comercial por parte de Dick Clark Productions, una de las más importantes de Estados Unidos y dueña de varios programas de entretenimiento, y Eldridge Industries. Con la idea de mostrar una “evolución en los Globos de Oro”, según afirmó el presidente de Eldridge, Todd Boehly, fue que la nueva administración diseñó varios cambios para 2024, como la ampliación de cinco a seis ternados en casi todas los rubros y la inclusión de dos nuevos: Mejor Stand-Up y Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla, el único que tendrá ocho nominados.

….pero los criterios de siempre

Los Globos de Oro podrán cambiar su organigrama y ampliar su padrón, pero no la histórica división entre “Comedia y/o Musicales” y “Drama” para los rubros de Mejor Film y actricess y actores protagónicos. Dado que Barbie irá por el primer carril y Oppenheimer, por el segundo, el tan mentado duelo en las ternas más jugosas entre las dos cabezas de esa criatura comercialmente arrolladora que fue Barbenheimer quedará para más adelante. Por lo pronto, la película de Greta Gerwig dirimirá la estatuilla a Mejor Film de su subcategoría con Air: la historia detrás del logo y las aquí inéditas American Fiction, de Cord Jefferson; Pobres criaturas; Los que quedan, de Alexander Payne, y Secretos de un escándalo, de Todd Haynes, estas tres últimas a estrenarse en la Argentina el 25 de enero, el 8 de febrero y el 29 de febrero, respectivamente.

Los asesinos de la Luna, de Martin Scorsese.

Oppenheimer hará lo propio contra Los asesinos de la Luna; Maestro, de Bradley Cooper; la coproducción entre Estados Unidos y Corea del Sur Past Lives, de Celine Song; la británica Zona de interés, de Jonathan Glazer, y la francesa Anatomía de una caída, a cargo de Justine Triet y con la Palma de Oro del Festival de Cannes como gran antecedente. Las películas de Triet y Glazer tienen estrenos en la Argentina anunciados para 25 de enero y el 15 de febrero, mientras que la de Song no se verá en pantalla grande. Lo que sí tienen en común las tres es la posibilidad de consuelo en el rubro Mejor Película en Habla No Inglesa, donde enfrentarán a la finlandesa Hojas de otoño, de Aki Kaurismäki; la italiana Io Capitano, de Matteo Garrone, y la española La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona.

El flamante trabajo del responsable de El orfanato, Lo imposible y Un monstruo viene a verme, que desembarcó este jueves en Netflix luego de un breve paso por salas argentinas, tiene toda la maquinaria del gigante del streaming haciendo fuerza para que replique el camino que Sin novedad en el frente recorrió en 2023, es decir, empezar silbando bajito y terminar con un protagonismo central en la temporada de premios, lo que aquella vez se tradujo en nueve nominaciones al Oscar. Si bien la Academia de Hollywood anunciará sus ternas recién dentro de un par de semanas, parece difícil que la historia se repita, dado que, a diferencia del año pasado, La sociedad de la nieve no quedó entre las preseleccionadas para disputar las principales ternas del BAFTA, el reconocimiento británico donde supo arrasar la producción alemana.

Donde sí habrá Barbenheimer es en Mejor Dirección y Guion. Nolan y Gerwig comparten el rubro de las sillas plegables con Bradley Cooper (Maestro), el griego Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas), Martin Scorsese (Los asesinos de la Luna) y Celine Song (Past Lives), mientras que en Guion el británico y la estadunidense –acompañada en este rol por su pareja, el también director Noah Baumbach– se las verán contra Song, Tony McNamara (Pobres criaturas), otra vez Scorsese (y su coguionista Eric Roth) por Los asesinos… y Justine Triet y Arthur Harari por Anatomía de una caída.

Barbie y Oppenheimer comparten otros dos rubros. El primero es Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla –reservado para producciones con estreno en salas comerciales con recaudaciones superiores a los 150 millones de dólares en todo el mundo y un mínimo de cien de ese total en Estados Unidos– junto a Guardianes de la Galaxia Vol. 3, John Wick: Capítulo 4, Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1, Spider-Man: a través del Spider-Verso, Súper Mario Bros y Taylor Swift: The Eras Tour. El otro es Mejor Actor de Reparto, donde no hay distinción entre Dramas y Comedias y/o Musicales. Es así que Robert Downey Jr. (Oppenheimer) y Ryan Gosling (Barbie) se las verán con los dos representantes de Pobres criaturas, Willem Dafoe y Mark Ruffalo, Robert DeNiro (Los asesinos de la Luna) y Charles Melton (Secretos de un escándalo). Lo de los dos apartados musicales es curioso: Barbie tiene ¡tres! canciones nominadas a Mejor Canción, pero no aparece entre las aspirantes a Mejor Música, donde sí está Oppenheimer.

Succession tiene nueve nominaciones.

No hay sorpresa en las presencias de la australiana Margot Robbie y el británico Cillian Murphy en sus respectivos rubros interpretativos. La mujer devenida en muñeca está nominada a Mejor Actriz en Comedia y/o Musical con Fantasia Barrino (El color púrpura), Natalie Portman (Secretos de un escándalo), la sorprendente Alma Pöysti (Hojas de otoño), Emma Stone (Pobres criaturas) y Jennifer Lawrence (Hazme el favor); mientras que el hombre a cargo de darle vida al creador de la bomba atómica aspira al Globo de Oro a Mejor Actor en Drama junto a Bradley Cooper (Maestro), Leonardo DiCaprio (Los asesinos de la Luna), Colman Domingo (Rustin), Andrew Scott (All of Us Strangers) y Barry Keoghan (Saltburn).

El sexteto de intérpretes nominados a Mejor Actor en Comedia y/o musical lo componen Nicolas Cage (Dream Scenario), Timothée Chalamet (Wonka), Matt Damon (Air: la historia detrás del logo), Paul Giamatti (Los que quedan), Joaquin Phoenix (Beau tiene miedo) y Jeffrey Wright (American Fiction). Y el de Mejor Actriz en Drama, Lily Gladstone (Los asesinos de la Luna), Carey Mulligan (Maestro), Sandra Hüller (Anatomía de una caída), Annette Bening (Nyad), Greta Lee (Past Lives) y Cailee Spaeny (Priscilla). No contento con haber posicionado su último trabajo en la cima de la taquilla norteamericana el fin de semana de su estreno, Hayao Miyazaki logró colar El niño y la garza –que se estrena aquí el próximo jueves– entre las candidatas a Mejor Film Animado. Para traducir esa nominación en una estatuilla tendrá que imponerse a Spider-Man: a través del Spider-Verso, Elementos, Suzume, Wish: el poder de los deseos y Súper Mario Bros.

La disputa en las series

La última temporada de Succession partirá como favorita gracias a sus nueve nominaciones, seguida por Only Murders in the Building y El oso, ambas con cinco. La producción de HBO está presente en uno de los dos rubros más importantes, Mejor Serie – Drama, junto a 1923 (Paramount+), The Crown (Netflix), The Diplomat (Netflix), The Last of Us (HBO) y The Morning Show (Apple TV+), así como también en Actor y Actriz protagónico en esa subcategoría y Actor y Actriz de Reparto. Parece difícil que pierda en los apartados masculinos, en tanto seis de los doce artistas consiguieron un boleto para la ceremonia de esta noche gracias a ella: Kieran Culkin, Jeremy Strong y Brian Cox como intérpretes centrales (también están Pedro Pascal por The Last of Us, Gary Oldman por Slow Horses y Dominic West por The Crown) y Matthew Macfadyen, Alan Ruck y Alexander Skarsgård por sus roles secundarios (comparten con Billy Crudup por The Morning Show, James Marsden por Jury Duty y Ebon Moss-Bachrach por El oso).

Only Murders in the Building.

Sarah Snook fue ternada como Actriz Protagónica en Drama, lo mismo que Helen Mirren por 1923, Bella Ramsey por The Last of Us, Keri Russell por The Diplomat, Imelda Staunton por The Crown y Emma Stone por The Curse. La última nominada de Succession es J. Smith-Cameron como Actriz de Reparto, donde también están Elizabeth Debicki por The Crown, Christina Ricci por Yellowjackets, Hannah Waddingham por Ted Lasso, Meryl Streep por Only Murders… y Abby Elliott por El oso. El de Streep y Elliott es el primero de varios enfrentamientos entre las dos series que comparten el segundo lugar del podio de lista de títulos con más nominaciones, ya que en las categorías de la pantalla chica también se mantiene la división entre “Comedia y/o Musicales” y “Dramas”.

Es así que El oso, que tiene poco y nada de comedia, corre por este por ese andarivel para disputar el Globo de Oro a Mejor Serie ante Only Murders…, Ted Lasso (Apple TV+), Abbott Elementary (Star+), Jury Duty (Amazon Prime) y Barry (HBO). Las dos producciones originales de la plataforma Hulu, que llegan a Latinoamérica vía Star+, se las verán también en Actriz y Actor Protagónicos en Comedia. Entre las damas, el logro fue gracias a Ayo Edebiri (El oso) y Selena Gomez (Only Murders…). Este rubro se completa con Natasha Lyonne (Poker Face), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) y Elle Fanning (The Great). Por el lado de los hombres, Only Murders… parte con ventaja por la sencilla razón de que tiene doble chance, cortesía de las nominaciones para Steve Martin y Martin Short, mientras que el torturado Jeremy Allen White es la resistencia de El Oso. El batacazo lo buscarán Bill Hader (Barry), Jason Segel (Shrinking) y Jason Sudeikis (Ted Lasso).