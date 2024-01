En una accidentada apertura de la audiencia pública, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, propuso el establecimiento de un nuevo esquema de tarifas con un aumento del 33 por ciento a aplicarse en los meses de febrero, marzo y abril; y un nuevos sistema de subsidios, a partir de abril de este año. Chirillo indicó que solo se mantendrán los subsidios a los "sectores vulnerables", mientras que se establecerá una canasta básica energética para todos los usuarios, que el Estado subsidiará un porcentaje de acuerdo a los ingresos de los convivientes en cada hogar.

La audiencia pública, que se realiza de forma íntegramente virtual, con el objetivo de adecuación y actualizaer las tarifas de los servicios de transporte y distribución de gas natural inició poca después de las 9 y cuenta en el orden del día con la participación de 124 expositores --representantes de compañías, asociaciones y cámaras sectoriales, así como entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes--. Chirillo abrió la jornada anticipando el ajuste que había sido anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y con una presentación accidentada en la que citaba filminas que nunca pudieron ser compartidas en la transmisión de la audiencia.

La audiencia realizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) tiene entre los principales puntos la adecuación transitoria de tarifas de transporte y distribución de gas, la determinación de un índice de actualización mensual para estas tarifas, el traslado a tarifas del precio de compra de gas, y el tratamiento del impacto del costo de transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y del Gas No Contabilizado (GNC).



La presentación del secretario de Energía

En su presentación, Chirillo validó la disposición del DNU 70/2023 que declara la emergencia en materia energética hasta diciembre de 2025 y argumentó la necesidad de incrementar la tarifa de gas PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte), cuand señaló que el Estado, mediante gasto público, cubre dos tercios del precio real del gas. "El 82,5 lo pagan todos los ciudadanos a través del Presupuesto nacional, que se traduce en menos presupuesto para la salud, la educación, jubilación y más impuestos", argumentó en términos del presidente Javier Milei.

Chirillo destacó la readucación tarifaria, con eliminación de subsidios, realizada por el gobierno de Alberto Fernández en 2021, 2022 y 2023; pero resaltó que los ajuste se realizaron por debajo de la inflación y que "se quedó trunca". "Si bien intentó eliminar subisidios escandalosos, por asignarlos a ciudadanos de mayores ingresos, lejos estuvo de tener un diseño adecuado para aquellos que realmente lo necesitan", consideró.

Bajo la premisa de que "los subsidios distorsionan la demanda y subensionan a usuarios que no lo necesitan", el secretario de Energía anticipó que, a partir de abril, el sistema de subsidios a la energía se modificará, con un impacto significativo para las clases medias, a partir del cálculo de una "canasta básica energética" --que no informó cómo estará compuesta--, en la que el Enargas aplicará el esquema de subsidios de acuerdo a los ingresos de la "pareja conviviente" y no solo de la persona registrada como usuario en la empresa distribuidora.

"No cubren el total de los costos, hay superposición de planes sociales, hay falta de control del padrón de usuarios y los subsidios se otorga según el contrato sin tener en cuenta al conviviente", enumeró el secretario de Energía las correcciones que se pretenden aplicaer.



Chirillo señaló que los objetivos de su gestión serán "adoptar numerosas medidas que permitan hacer funcionar el mercado, los servicios de transporte y distribuciones y sus ampliaciones, así como que los usuarios paguen una tarifa justa y responsable", "revertir el balance comercial energético deficitario en el breve paso", que las tarifas cubran "la autosustentabilidad financiera del sector" y "recrear los mercados necesarios para que el sector privado sea responsable de la expansión de su infraestructura a su propio riesgo".

La audiencia pública en vivo

Una larga audiencia pública

En base al cronograma del evento, Chirillo fue el primer expositor asignado, seguido por Martín Vauthier, en representación del Ministerio de Economía. Entre los inscriptos también figura el ex ministro de Obras Públicas y actual titular de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, entre otros expositores.



Si todos los inscriptos hacen uso de la palabra y emplean el tiempo disponible asignado, la audiencia podría prolongarse al menos un día más, ya que serían necesarias por lo menos 19 horas de exposición continua.



La convocatoria especifica siete puntos para ser abordados, entre los que se destaca la "determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes".



De esa forma, los incrementos de realizarán paulatinamente a lo largo de todo 2024, en una modalidad que podría extenderse por dos años más, si se tiene en cuenta que Caputo sostuvo que la reducción de los subsidios a los servicios públicos (entre los que los energéticos son los principales por su monto) se llevarán a cabo de manera paulatina a lo largo de tres años.



Los seis puntos restantes son la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural; la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes; el traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución; el tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes; el tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC) y, por último, la reversión del Gasoducto Norte.