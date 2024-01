El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo en nueve provincias del litoral, centro y noroeste del país, incluyendo Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy. Además, lanzó otra advertencia por vientos fuertes en Chubut y Santa Cruz.

Según el organismo, el nivel de alerta amarilla implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

La alerta amarilla rige para el centro y norte de la provincia de Entre Ríos, en municipios como Paraná, Diamante, Concordia y Federación. También para la totalidad de Corrientes, Tucumán y Santa Fe.

A su vez, una pequeña porción del sureste de Chaco también está de amarillo, alrededor de su ciudad capital, Resistencia. Gran parte de Córdoba está afectada, en el centro y este provincial, incluyendo su capital y distritos como San Justo, Río Primero, Unión y General San Martín.

La zona de los valles de Santa María, en el centro-este de Catamarca también está bajo alerta, al igual que el centro de Salta –en su capital y localidades como Cafayate y La Viña– y el este de Jujuy, en San Salvador, Tilcara y Humahuaca.

Según el SMN, estas áreas se verán afectadas por lluvias y tormentas, algunas fuertes, que estarán acompañadas por ráfagas intensas que pueden alcanzar los 90 km/h, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. En tanto, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN a la población son: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Alerta por vientos fuertes

A su vez, para el sur del país, el ente meteorológico dispuso otra alerta amarilla por vientos fuertes en toda la provincia de Santa Cruz y el centro, sur y oeste de la provincia de Chubut.

Se esperan vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 50 y 80 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en el sur y oeste de Santa Cruz.

El organismo meteorológico recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por autoridades.

