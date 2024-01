La muerte de Florencia Yturrioz, quien falleció el pasado domingo por la tarde por una sobredosis en un hospital de Mar del Plata tras participar en una fiesta electrónica sigue causando conmoción y la Justicia investiga cómo fueron las últimas horas de la nutricionista.



Este miércoles, un testigo clave brindó testimonio sobre qué hizo Florencia los momentos previos al fatal desenlace. Según lo que se pudo reconstruir, ella se fue del departamento porque quería seguir con la fiesta que había comenzado en el parador Mute. Fue en ese entonces cuando se acercó hasta una panadería, donde encontró a un grupo de jóvenes y les preguntó si conocían "algún after". Como los chicos no sabían, la invitaron a tomar mates a la playa y ella accedió.

Facebook: Florencia Yturrioz.

El testigo recordó que no la vieron tomar ninguna sustancia durante las horas que compartieron, aunque destacó que casi no probó mate y que solo tomó agua. El joven relató que cerca de las 10.30 volvieron por la avenida Colón y media hora después Yturrioz ingresó al edificio donde paraba. Esa misma tarde, envió mensajes que no fueron respondidos por la víctima y recién el martes por la noche se dio cuenta que la persona fallecida era la misma con la que habían estado charlando.

Florencia Yturrioz, una vida dedicada a la nutrición

Yturrioz, oriunda de La Plata, se había recibido hace casi dos años de nutricionista clínica y deportiva con el aval del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires (MP:6131).

Además de atender a sus pacientes, también tenía una cuenta en Instagram @nutriendohabitos.fy donde brindaba consejos y recomendaciones a sus seguidores interesados en cambiar sus hábitos alimenticios. Publicaba reels con sugerencias y recetas para una mejor alimentación.

Algunas de las recetas y consejos que daba Florencia Yturrioz.

Una de sus últimas publicaciones la había realizado antes de fin de año, más precisamente el 26 de diciembre, cuando publicó una receta de panqueques proteicos.

De todas maneras, ese no era su único interés. También era estudiante de la Universidad Nacional de La Plata en la carrera de Educación Física.

Florencia era nutricionista clínica y deportiva.

Un familiar de la joven manifestó que "la quería todo el mundo, estaba desarrollando un trabajo vinculado a la alimentación y el autismo" y agregó que "tomó algo que le hizo muy mal, no solo la bebida".

Sus parientes y cercanos piden que se investigue si alguien colocó alguna sustancia en su bebida en la fiesta sin que ella lo hubiera notado.

La despedida del novio por Instagram

Santiago Fernández, el novio de Florencia, publicó en sus redes sociales una emotiva despedida, a tres días del fallecimiento de su pareja.

Florencia junto a su novio.

"Hoy es el día más feo de mi vida, hoy me toca despedirte y decirte hasta pronto porque estoy seguro nos vamos a volver a ver. Mi nutri, mi negra, mi cuchuflina y podría seguir todo el día por la forma en que nos tratábamos y lo felices que éramos, siempre para adelante juntos", destacó en Instagram junto a varias imágenes de ambos.

"Volá alto, amor y enséñales a todos por dónde estés lo increíble que sos. Mandanos mucha fuerza y guianos en este nuevo camino. Te vamos a extrañar mucho, amor. Te voy a recordar así como en las fotos. Brillá y guianos, mi ángel", escribió el joven.

Seguí leyendo: