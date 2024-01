La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, analizó criticó con firmeza al presidente Javier Milei, habló sobre el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel, apuntó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó cómo será la icónica marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria. Además, confirmó la participación de las organizaciones de Derechos Humanos en el paro general y marcha del próximo miércoles 24 de enero contra la ley ómnibus.



Entrevistada por Gustavo Campana en AM750, Carlotto aseguró que el país vive “la democracia más larga de su historia” y que fue un camino que “costó” muchísimo y que se vuelve fundamental “continuar”. “Respetamos al soberano que vota y elige. Pero si las cosas no van bien, tenemos que poner nuestra palabra, nuestra dignidad y la seguridad de que no vamos a dejar que vuelva a pasar lo que ya pasamos”, advirtió la dirigenta.

En este sentido, aseguró que si bien “está todo dicho” sobre este tipo de gobiernos y lo que pasó en la historia Argentina reciente, “se está queriendo desestimar estas realidades”. “Así que hay que hacerlo con el respeto debido y de la manera en la que lo hicimos siempre. Las Abuelas vamos a seguir mirando cómo se maneja el soberano y cada vez que haya que hacer actividades visibles las vamos a hacer, a pesar de las amenazas”, comentó.

En contra del protocolo Bullrich

Al referirse a las “amenazas”, Carlotto hacía alusión al llamado “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich. Por eso, a continuación, hizo una serie de durísimas valoraciones sobre la actual (y ex) ministra de Seguridad de la Nación.

“Ella tendría que estar en la cárcel, porque tiene bajo su consciencia muertes en el sur”, señaló. Y añadió: “Muertes que fueron dirigidas por ella. Ella habla con esa palabra en su discurso. En su mensaje está la muerte. Y nosotros queremos la vida”.

“Lloramos la muerte de nuestros desaparecidos y luchamos por encontrar a nuestros nietos, pero con paz, consideración y respeto. Y esa falta de respeto y hablar de muerte, cuando hay que hablar de vida, porque estamos en un país lleno de posibilidades, pone qué clase de personas hay en el Gobierno”, añadió, en alusión a las recientes declaraciones de Bullrich, quien esta semana afirmó "hay que dar pelea de vida o muerte”.

La marcha del 24 de marzo bajo el Gobierno de Milei

En este mismo sentido, Estela de Carlotto confirmó que este año la marcha del 24 de marzo se hará, como siempre, en la Plaza de Mayo. “Lo vamos a organizar como siempre”, dijo sintéticamente ante la consulta de AM750.

Luego, reforzó una idea central en la lucha de este organismo: “La Plaza es nuestra en ese momento. Ya tuvimos una vez, con el impedimento de un Presidente que nos ofreció otros espacios. Les dijimos que la Plaza era nuestra”.

“Lo convencimos replicándole. Pero era un presidente sin maldad. Tenía esa cosa de que no quería que a su Plaza de Mayo se le pisaran el pasto. Ahora si nos llegaran a impedir sería imposible”, añadió.

Y finalizó sobre este punto: “Porque la Plaza es nuestra y ahí vamos a estar. Ya nos estamos organizando todos los grupos para ir por partes y decirle al pueblo la situación que estamos viviendo”.

El rol de Victoria Villarruel y una reunión con Javier Milei

Carlotto habló también en la misma entrevista sobre el rol de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, abogada cercana a varios exmilitares condenados por delitos de Lesa Humanidad y quien participó en marchas pidiendo la liberación de los detenidos y reivindicar la llamada “teoría de los dos demonios”.

“No me preocupa. Porque estoy segura de que el país se va a oponer. Y ellos nos representan, no son los dueños de nada”, dijo consultada por la ideología negacionista de la funcionaria.

A lo que sumó: “No sé qué creencia tiene esta señora. Yo creo que no va a poder hacer nada. El pueblo no se lo va a permitir. Incluso se ha metido en visitas que no le correspondían y de esto fue llamada su atención”.

En este mismo sentido, Carlotto no descartó pedir una reunión con el Presidente Javier Milei, aunque reconoció que no cree que este sea el momento más adecuado para hacerlo.

“Yo dije ‘ya está’, lo que hay que hacer es hablar con él. Voy a pedirle una audiencia para decirle todo lo que hacemos y vamos a seguir haciendo”, reveló en la extensa entrevista de este mediodía.

Tras lo que finalizó: “Hasta ahora no la he pedido, porque este hombre es inestable y no es el momento en el que quiero hablar con él. Yo quiero hablar con el hombre que fue votado para decirle todo lo que necesitamos y qué es lo que no tiene que hacer para que la democracia sea eso y no otra cosa”.