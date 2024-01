La Asociación de Empleados de Farmacias (ADEF) acordó un aumento paritario del 86,13% sobre la base de los salarios de diciembre, que se otorgará de forma retroactiva desde enero hasta marzo.

El sindicato, que nuclea a farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, alcanzó el acuerdo con las cámaras del sector en medio de la aceleración inflacionaria y a casi dos meses del nuevo gobierno de La Libertad Avanza.

El aumento se aplicará en tres tramos: un 43,47% en enero, luego un 22,93% en febrero, y finalmente, se completará con un 19,43% en marzo. Estos porcentajes fueron calculados sobre la base de diciembre pasado, ya que fue el último mes en el que se registró una recomposición salarial.

Por otra parte, los empleados farmacéuticos de las distintas categorías cobrarán un adicional no remunerativo por única vez en enero, febrero y marzo.

Los farmacéuticos de Capital Federal y la Ciudad de Buenos Aires acordaron un aumento paritario con las empresas del 83%. (Imagen: ADEF)

De esta manera, de enero a marzo, el sueldo bruto de un cajero, por indicarse un ejemplo, pasará de ser $512.861,39 a $675.053,80 (y además, en los tres meses les corresponde un bono no remunerativo de $32.540,89).

En tanto, el salario bruto de un director técnico será de $1.239.952,77 en enero si se suma el sueldo básico de $689.744,13, el bloqueo de título de $407.253,67, otro adicional no remunerativo por única vez por el Art. 18 inc B in fine de $68.974,42, y conceptos no remunerativos por $73.980,55. Para febrero y marzo, sus salarios en bruto serán en total de $1.438.168,05 y $1.608.691,49, respectivamente.