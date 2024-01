El índice general de salarios volvió a perder contra la inflación en noviembre. Creció 9,1 por ciento frente a una suba promedio de precios del 12,8 por ciento en igual período. En la medición interanual avanzó 144,3 por ciento (versus 148,2 por ciento) y en el acumulado del año subió 132,1 por ciento (contra 160,9 por ciento). A diferencia de algunos meses anteriores, los tres sectores que componen el índice general quedaron atrasados respecto de la inflación: el privado registrado tuvo un aumento de 9,9 por ciento en noviembre, el público creció 7,8 por ciento, y el informal se incrementó 8,3 por ciento. Del informe, publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), surge además que los tres sectores tuvieron aumentos por debajo de la inflación en el acumulado del año: el registrado privado recibió una suba de 139,4 por ciento en los once meses, mientras que el público tuvo un incremento de 135,6 por ciento, y el informal registró un alza de 100 por ciento. Se debe tener en cuenta que los datos del sector no registrado tienen un rezago “de cinco meses, que surge de trabajar con los promedios trimestrales móviles de las medias geométricas de los ingresos horarios de los asalariados no registrados”, explicó el Indec en su informe.