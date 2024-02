La 66ª edición de los premios Grammy de este domingo estuvo cargada de potentes presentaciones de los artistas del momento, y también de presencias inesperadas y ovacionadas, como fueron la aparición sorpresa de Céline Dion, la interpretación de Tracy Chapman de su clásico "Fast Car" junto a Luke Combs, y la legendaria Joni Mitchell, con boina y bastón, sobre el escenario.

Otro de los momentos emotivos que tuvo la noche en que se premia a lo mejor de la música, fue cuando Stevie Wonder al piano abrió In Memoriam, el momento dedicado a los y las artistas que fallecieron el año pasado.

La actuación incluyó una participación especial de Annie Lennox interpretando el clásico de la fallecida cantante irlandesa Sinéad O'Connor "Nothing Compares 2 U", cuya imagen apareció sobre el final en la pantalla gigante.



“Artistas por el alto al fuego. Paz para el mundo”, dijo la cantante y activista escocesa, de 69, al final de su interpretación. O´Connor fue encontrada muerta el 26 de julio de 2023 en su casa del sur de Londres, donde se había mudado desde Irlanda tras la muerte de su hijo Shane, de 17 años, quien se suicidó. Los médicos forenses determinaron que la cantante irlandesa de 56 años murió "por causas naturales".

In Memoriam incluyó también una versión de Jon Batiste interpretando "Ain't No Sunshine" seguida de "Lean On Me". Y cerró con una enérgica versión de "Proud Mary", de Tina Turner, a cargo de Fantasia Barrino, quien rindió así homenaje a la reina del rock y puso a bailar a los presentes en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Miley Cyrus y Taylor Swift, dos de las grandes ganadoras de los Grammy 2024

Una de las grandes ganadoras de la noche fue Miley Cyrus quien se llevó sus primeros dos premios en 16 años de carrera, en las categorías "Mejor Actuación Pop Solista" y "Grabación del Año" por "Flowers", que se destacó durante todo el 2023.



Otra intérprete que dio que hablar fue Taylor Swift quien al momento de recibir su 13º Grammy —por "Mejor Álbum Pop Vocal—, anunció el lanzamiento de su nuevo álbum "The Tortured Poets Department" el próximo 19 de abril.

La artista también se llevó el premio a "Album del Año", por cuarta vez en su carrera, por el aclamado "Midnights", y se lo entregó nada menos que Celine Dion, quien se encuentra alejada de la industria por padecer Síndrome de Persona Rígida.