”Me da temor seguir con el mismo equipo, sobre todo por algunos jugadores que no se prepararon con nosotros. Es probable que hagamos algún tipo de rotación porque si no estaríamos arriesgando a los jugadores”, adelantó el técnico de Newell’s, Mauricio Larriera. La continuidad de Ever Banega es el principal interrogante entre los leprosos que el viernes visitarán a Unión y el lunes que viene recibirán a Racing.

La agenda de los rojinegros es intensa en febrero porque, además de jugar el clásico el domingo 25, el lunes que viene, después del partido con Racing que arrancará a las 21, el plantel viajará a Estados Unidos para jugar en Miami el amistoso con el Inter de Lio Messi el jueves 15. A su regreso Newell’s visitará a Estudiantes el lunes 19 a las 19.15, en la antesala del juego con los canayas en el Coloso del Parque.

Esta agenda de partidos sin descanso ideal obliga a Larriera a reconocer que no podrá sostener el once titular en los próximos partidos. Banega, Juan Ignacio Ramírez y Rodrido Cedrés no hicieron pretemporada con los leprosos y más allá que se destacaron con lo hecho en las primera tres fechas, es probable que algunos de ellos descanse el viernes en el 15 de Abril ante el tatengue. La situación de Banega es la más difícil de resolver debido a que su presencia es relevante para el equipo y fue sin duda la gran figura de Newell's en las primeras fechas del campeonato. Banega no dio señales de cansancio. Por el contrario, el ex Boca está en buen estado físico. Pero el temor del técnico charrúa es que el esfuerzo genere una lesión.

Larriera se reencuentra con sus jugadores esta tarde en Bella Vista. Recién mañana habrá ensayo de fútbol pensando en el juego con Unión. Por estos días la atención descansa en la recuperación física de los jugadores que el domingo vencieron a Belgrano en el parque Independencia. En la práctica de ayer se incorporó al plantel el volante Matko Miljevic, el último de los refuerzos que contrató el club. El ex Argentinos llegó con el pase en su poder proveniente de Montreal de Canadá. Jugó muy poco en el último año y su contratación hasta diciembre es una apuesta de la dirigencia. El libro de pases para los jugadores libres cerrará el próximo viernes y los leprosos evalúan sumar un jugador, entre los ofrecidos, más para sumar alternativas en el juego ofensivo.