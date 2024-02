"Las banderas de Milei son injusticia social, dependencia económica y sometimiento político". Así se expresó la diputada nacional de CABA por Unión por la Patria, Gisela Marziotta, al ser consultada sobre la situación del país. Y tras señalar el miedo por el recorrido que está haciendo el Presidente hacia la dolarización, sostuvo que "el No" a ese proceso debe ser expresado como acción política sin diferencias partidarias y en pos de la soberanía.



"No a la dolarización tiene que ser una movida muy fuerte que tenemos que llevar adelante", dijo durante una entrevista radial. "Me da mucho miedo el recorrido que está haciendo el Presidente hacia la famosa dolarización, que anunció durante la campaña. Creo que en ese sentido, mucha gente que lo votó, pensó que eso no iba a pasar, yo espero que no pase", explicó.

"Más allá de los colores políticos, tenemos que estar unidos todos los argentinos y argentinas, en defensa de nuestra soberanía, en ese sentido hay que defender nuestra propia moneda, no podemos perder la moneda argentina. Me parece que ahí, no puede haber diferencias de colores partidarios, tiene que ser una política de Estado, que tenemos que llevar adelante en forma organizada los argentinos y argentinas, sin banderas partidarias. Esto tiene que ser un No a la dolarización", concluyó la diputada.