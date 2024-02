El productor musical Bizarrap y la cantante Tini Stoessel fueron los únicos artistas argentinos que levantaron una estatuilla en la última edición de los Premios Lo Nuestro. Los artistas internacionales Maluma, Karol G, Bad Bunny y Shakira, volvieron a estar entre los favoritos de la noche.

Durante la 36º entrega, que se celebró este jueves por la noche en el Kaseya Center de Miami, el público eligió a los músicos y artistas más destacados de Latinoamérica durante el 2023.

Por "Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53", Bizarrap alzó dos premios durante la gala: "Colaboración del Año - Pop/Urbano" y "Canción del Año". Al momento de recibir sus distinciones en el escenario, el joven oriundo de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, devenido en uno de los productores musicales más influyentes del mundo, aseguró que "se viene algo nuevo" con Shakira.

"Entiendo que este premio es votado por el público, así que se lo quiero dedicar a la gente, y a Shakira, que le agradezco por abrir su corazón en mi estudio. Es impresionante todo lo que generó esta canción, y estoy orgulloso de trabajar con ella", expresó el productor, quien terminó su discurso felicitando a "los otros ternados para Canción del Año" por ser "artistas impresionantes".

Por su parte, Tini recibió su primer "Lo Nuestro" en la terna "Álbum Del Año - Pop/Urbano" por su disco Cupido. "De vez en cuando viene bien que te rompan el corazón", señaló la artista, exnovia del futbolista y campeón del mundo Rodrigo De Paul, desde el escenario con su galardón.

"No lo puedo creer. Quiero agradecerle a toda la gente que me votó y que me acompaña desde hace tiempo. Cupido fue un álbum muy especial en mi vida", añadió.

Asimismo, la cantante se llevó una ovación luego de subir al escenario para cantar "La_Original.mp" en vivo con su colega coterránea Emilia Mernes, y cerrar el espectáculo con un beso a lo Madonna y Britney, que no tardó en hacerse viral en redes sociales. Emilia también interpretó en vivo su éxito "No_se_ve.mp3".

Por su parte, los otros argentinos nominados, Nicki Nicole, Emilia, La Joaqui, María Becerra y Milo J, se volvieron con las manos vacías.

