Con un llamado a "enamorar de nuevo al pueblo con una nueva esperanza", el docente Yamandú Orsi lanzó su precandidatura a la presidencia de Uruguay por el Frente Amplio (FA).



Lo hizo en un acto que tuvo lugar en la Plaza Lafone del barrio montevideano de La Teja, la misma donde en febrero de 2020 el hoy fallecido expresidente y líder del FA Tabaré Vázquez se despidió de los militantes a dos días de pasar la banda presidencial al ya electo Luis Lacalle Pou.

"No nos rendimos Tabaré, no nos rendimos"

"Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento seguimos acá, no nos rendimos Tabaré, no nos rendimos", fueron las palabras alusivas al discurso de Vázquez, quien citó en su despedida el poema de autor anónimo 'No te rindas', con las que Orsi decidió abrir su oratoria.

El ahora exintendente -renunció el pasado viernes a su cargo como jefe del Gobierno local del departamento de Canelones- procedió así a agradecer a diversos líderes de la fuerza política que gobernó el país en mandatos consecutivos entre 2005 y 2020.



Entre otros, como el exvicepresidente Danilo Astori o el exintendente de Montevideo Mariano Arana -ambos fallecidos en 2023-, agradeció "por militar todos los días" al expresidente José 'Pepe' Mujica, quien, junto a su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, apadrinó su candidatura y acudió al acto.



Introducido por la cantautora uruguaya Ana Prada, Orsi mostró una bandera artesanal que una niña le regaló y dijo que lo va a acompañar "hasta el triunfo final".

Críticas a Lacalle Pou

Luego, este sábado ante la Asamblea General del Legislativo, al argumentar que el mandatario describió un país que no conoce.lanzó contra la enumeración de logros del Gobierno que centró la oratoria del centroderechista y puntualizó que el "real" es el Uruguay "en el que infancia y pobreza parecen sinónimos" y en el que "la gente tiene miedo de salir a la calle".Orsi , cuyo acto tuvo como lema el "gobernar para la gente", llamó a "votar bien" y a "sin ofender" ni "atacar" "tender la mano" a vecinos y "enamorar" al pueblo "con una nueva esperanza".

El favorito para las elecciones

Apoyada por 21 sectores integrantes del FA,en las Elecciones Nacionales del próximo octubre, según una encuesta publicada el 20 de febrero por la consultora Cifra.Cada uno de los partidos presentará a sus diferentes precandidatos y el más votado de cada fuerza política se convertirá en el candidato a presidente en las Elecciones Nacionales.En el FA Orsi competirá con la exministra de Industria y actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, con el intendente de Salto, Andrés Lima y con el senador y exministro de Economía y Finanzas Mario Bergara.En el centroderechista y líder de la oficialista coalición multicolor Partido Nacional, compiten en tanto cinco precandidatos, con el exsecretario de la Presidencia de Lacalle Pou Álvaro Delgado como favorito según los sondeos.