Luis Miguel llegó a la Argentina para comenzar con sus shows en el país los días 5, 6, 8, 9 y 14 de marzo. Sus fanáticas le dieron la bienvenida en Ezeiza y lo siguieron hasta el hotel Four Seasons, donde se hospedará durante su estadía en el país.

El artista mexicano llegó con un equipo de más de 150 personas, entre músicos y técnicos que lo acompañan en su gira, que ya se convirtió en la más taquillera de la historia.

El primer show que ofrecerá será hoy -con entradas cuyo valor superaban el millón de pesos-, en el marco de una cena de gala en La Rural donde sólo podrán acceder 2.200 personas, y la única que realizará en su gira.

Incluye parking, cocktail de recepción, menú de 3 pasos a cargo del Faena Catering (carpaccio de pulpo, carnes patagónicas con salsa de oporto y malbec y vegetales de estación, entre otros platos), bebidas (vino tinto, blanco y espumante además de bebidas sin alcohol), café y petite fours.

Será el primer show que el cantante realizará en esta visita a la Argentina, la antesala de las presentaciones en el Campo Argentino de Polo y Córdoba.

Además de la cena gala Luis Miguel brindará 4 conciertos más en Argentina, previstos para el 6 (últimas localidades disponibles en entradauno.com), 8 (sold out) y 9 de marzo (sold out) en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires y el 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba (también con entradas sold out), superando los 100.000 tickets vendidos.

“Luis Miguel Tour 2024” incluye más de 75 shows en ciudades de Centro y Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa.



Seguí leyendo