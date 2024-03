Miguel Russo vuelve a meter cambios para que aparezca el equipo. Para recibir mañana a Instituto, el técnico canaya piensa en los regresos a la titularidad de Carlos Quintana, Maximiliano Lovera y Jaminton Campaz, al tiempo que el hincha podrá ver por primera vez a Abel Hernández, quien le saca ventaja para quedarse con el puesto de goleador a Tobías Cerveza. Luca Martínez Dupuy es baja por lesión muscular para los próximos partidos. Se venden plateas para socios y no socios.

Las dos derrotas consecutivas que trajo el canaya de su paso por Parque Patricios y Liniers en la última semana obliga al equipo a volver al triunfo para no perder el ritmo de los que pelean por clasificar a cuartos de final de Copa de la Liga. Poco de lo que mostró la formación ante Vélez se verá mañana ante Instituto. No solo porque el equipo debe despojarse de aquella muy baja actuación sino porque Russo acudirá al regreso de los jugadores que lo llevaron al club al título el pasado mes de diciembre. En ese contexto es que Russo se decide por devolverle la titularidad a Campaz y Lovera en el mediocampo en lugar de Elías Ocampo y Tobías Cervera.

De esta manera Hernández quedará como referencia de ataque, en su primer partido de local. El uruguayo debutó ante Vélez pero el canaya no cruzó nunca mitad de cancha y así fue irrelevante su esfuerzo por tomar protagonismo. El que no podrá jugar es Martínez Dupuy, quien sufrió una lesión muscular en el regreso a los entrenamientos. En defensa, en tanto, reaparecerá Quintana en reemplazo de Juan Cruz Komar. El ex Patronato no jugó el martes por un cuadro febril. El equipo con los cambios que plantea Russo en la pizarra será probado esta mañana en Arroyo Seco. La continuidad de Kevin Ortiz es más probable que la de Damián Martínez. Pero el caso de ambos jugadores se despejará en el ensayo de hoy.

El partido de mañana es clave para los canayas (11 puntos) para conservar expectativas de pelear por la clasificación dado que Instituto tiene 17 puntos y se mantiene en la primera posición junto a River, Argentinos e Independiente. Los no socios podrán comprar plateas a 20 mil pesos y los socios a 14 mil pero para ellos se requiere tener paga la cuota de febrero. El expendio se realiza en la página web de deportick. Están agotadas las reserva de populares.