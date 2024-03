La gran actriz argentina Cecilia Roth recibirá el Premio Platino de Honor el 20 de abril en la Riviera Maya. Previo al evento cinematográfico iberoamericano, este jueves se realizó una conferencia de prensa donde se anunció el galardón que recibirá la protagonista de éxitos del cine nacional y español, con la presencia de la propia Roth. El Premio de Honor es un reconocimiento de los organizadores de los Premios Platino a la trayectoria de artistas que con sus trabajos han logrado traspasar las fronteras y emocionar a públicos de todas las latitudes. Los nombre de quienes recibieron esta distinción dan testimonio de su valor: Sonia Braga, Antonio Banderas, Ricardo Darín, Edward James Olmos, Adriana Barraza, Raphael, Diego Luna, Carmen Maura y Benicio del Toro.

"Cecilia Roth es una mujer que se ha transformado en un ícono a ambos lados del océano, cosechó una carrera sobresaliente. A lo largo de su trayectoria, alcanzó la excelencia tanto en el cine como en la televisión. En 1998, hizo historia al convertirse en la primera actriz no española en ganar el Premio Goya como Mejor Actriz por su papel en Martín (Hache), película dirigida por Adolfo Aristarain. Su actuación en Todo sobre mi madre, film dirigido por Pedro Almodóvar y distinguido con el Premio Oscar como Mejor Película Extranjera, fue muy aclamada y representó la proyección Internacional de su carrera. Desde entonces, ha sido homenajeada y galardonada en diversos festivales internacionales y recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura de España y entregada por la Casa Real Española", se encargaron de detallar los organizadores de los premios Platino, nacidos en el año 2013 por iniciativa de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) en alianza con la Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual (FIPCA).

"En esta oportunidad nos complace anunciar que en su décimo primera edición el Premio Platino de Honor será para Cecilia Roth, un merecido reconocimiento a su esfuerzo y dedicación como actriz, así como por su significativa contribución y representación en la historia del cine iberoamericano a nivel mundial. Este prestigioso reconocimiento es un tributo a una carrera excepcional que ha dejado una huella imborrable en el séptimo arte", agregaron.

Roth dijo también unas palabras: "Todo lo escuchado es halagador y me produce un poco de pudor seguir hablando de mí, con lo cual quiero agradecer a los Premios Platino por este honor de recibirlo este año", manifestó la actriz. Roth explicó que respecto de los premios nunca sabe cómo enfrentarse al público en situaciones como esas. "Me sale agradecer a todos y a esta posibilidad que tuve a lo largo de mi vida desde muy chica de poder conocer y trabajar con grandísimos actores y directores. Todo eso es parte del premio. Yo sola no hice esto. Así que agradezco muchísimo la suerte de haber podido recorrer este camino de la vida", aseguró la actriz.

Como era de esperar, Roth habló de la situación que está atravesando el mundo del cine argentino, tras los anuncios del presidente del Incaa, Carlos Pirovano, luego de que se conociera públicamente el desguace que va a producir: se va a cerrar y privatizar el cine Gaumont, desfinanciar los festivales nacionales y van a quedar a la deriva eventos importantísimos cono Ventana Sur, entre otras medidas que piensa ejecutar el funcionario designado por el gobierno nacional.

"Me preocupa muchísimo el cine en este momento en la Argentina y en el mundo. De hecho, hace poco tiempo, Pedro Almodóvar dijo en la entrega de los Premios Goya una frase que podría parecer argentina: se consideraba desde la política de derechas que el cine español no era bueno ni lo veía nadie. Aquí se dice lo mismo del cine argentino. Yo creo todo lo contrario: creo que cada vez más el espectador, el público quiere acercarse a sus artistas queridos, que son una identificación de su propia cultura, de su propia historia. Cultura es la identificación que tenemos entre todos por pertenecer a un pueblo y una historia. Me apena y me da mucha rabia lo que está pasando con la cultura, en general, con el Incaa en particular, con todo lo que nos cuenta como historia", agregó Roth. "Seamos valientes todos los que tenemos que ver con el cine y los que no tenemos que ver con el cine y con todo lo que está pasando en este país en este momento", concluyó, entre aplausos.

Previamente a su presentación, Ignacio Rey y Hernán Findling tuvieron palabras muy elogiosas para Cecilia Roth. Rey es productor cinematográfico y audiovisual argentino, con más de cuarenta largometrajes producidos que han sido galardonados en festivales Internacionales. Su producción más reciente es el film Goyo, de Marcos Carnevale, que se estrenará en los próximos meses y que justamente contó con la participación especial de Roth. Actualmente es el presidente de la Federación Iberoamericana de la Producción Cinematográfica y Audiovisual (FIPCA) y miembro del Comité Ejecutivo de los Premios Platino desde su fundación. Por su parte, Findling también habló con mucha calidez de la actriz argentina. Es productor y director cinematográfico y desde 2021 preside la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

En diálogo con Página/12, Roth habló de lo que significa la conexión entre Argentina y España. "Para mí es un solo país, de alguna manera. Viajo muy seguido, tengo la mitad de mi familia en Madrid, la otra mitad aquí, con lo cual también eso llena ambos sitios. También tengo muchos amigos en ambos sitios, amigos del alma, de la historia, porque yo llegué a Madrid a los 18 años, con lo cual era una época de formación de esponja. Para mí es un solo país. Por supuesto que sigo la política de la misma manera en España que en la Argentina. Me interesa, me importa y me siento tocada por ambos países en todo sentido", explicó Roth.

También explicó en relación a su amplia trayectoria que le es muy difícil decir cuál fue el personaje que más quiso. "Además, no es un solo personaje. Es la historia que estás contando, es una construcción que hacés de una vida en paralelo a la tuya. Y un personaje es una construcción por muchas cosas que una pone de sí misma y de muchas cosas que una va encontrando en esa construcción. Entonces, después es muy difícil pensar 'Este lo quiero menos porque trabajé menos, le di menos bola'. Me interesa conocer a los personajes. Me interesa armarlos, que tengan un perfume. A cada personaje le busco lo que necesito para construirlo", analizó Roth.

¿Y el más difícil? "Alicia de Martín (Hache)", dijo Roth sin dudar. "Me peleaba con Adolfo Aristarain porque había una cosa que yo no entendía: ¿Por qué una mujer como Alicia se queda con un tipo que no la quiere y que la trata mal? El personaje ese era Martín, interpretado por Federico Luppi. ¿Por qué? 'En algún momento, él tiene que hacer algún gesto de amor', decía. No puedo inventarme la razón por la cual me quedo con él. Y Adolfo me decía: 'No te la inventes'", recordó Roth. Causalidad o no, esa película tiene un encendido discurso de Luppi sobre la Argentina, que no es muy distinto a los tiempos que corren. Y eso que se estrenó en 1997.