El exministro de Defensa Jorge Taiana consideró que el uso de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la lucha contra el narcotráfico en Rosario es un "tema viejo" y que en América Latina esa modalidad de intervención ha sido "mala o muy mala".

En diálogo con AM750, Taiana aseguró que el Gobierno de Javier Milei "no es parte de la solución, sino parte del problema".

"Estamos asistiendo a una especie de catástrofe inducida con el argumento de que había problemas, que claro que había, pero lo que hace el Gobierno es profundizarlos, en muchas áreas, y eso cuenta para los problemas de seguridad y defensa", sostuvo.



En este sentido, el exministro enfatizó en que la participación de las FFAA en asuntos de seguridad interna, y específicamente en la lucha contra el narcotráfico, es un "tema viejo".

"En poco más de 50 años las FFAA tuvieron un rol muy decisivo en la política argentina y eso no fue muy positivo. Fue negativo para el bienestar de los argentinos y la democracia", ahondó.



Y agregó: "Lo que hay en Argentina es una estricta separación entre defensa -de lo externo- y la seguridad interior. Las FFAA no pueden actuar en seguridad interior, salvo algunas excepciones que son de apoyo, de acuerdo al artículo 27. Es un tema de separación".

En esa línea, Taiana explicó que "la razón por la cual las FFAA no deben intervenir en temas de seguridad interna y menos en temas de narcotráfico es la misma por la que en Estados Unidos no intervienen: no están capacitadas para el crimen organizado".

"En todas las partes en que el Ejército ha participado en la lucha contra el narcotráfico, por lo menos en América Latina, en general ha ido muy mal", sentenció.