¿Peligra la televisación del partido entre River y Estudiantes?

ESPN informó que el encuentro será transmitido a través de la plataforma de streaming Star+. De esa manera, los suscriptos al Pack Fútbol no podrán ver el encuentro, pues no será televisado por ESPN Premium o TNT Sports.

Desde Torneos, titular de los derechos audiovisuales, advirtieron que el encuentro no puede ser solo transmitido por esta plataforma, pero desde ESPN continúan promocionando a Star+ como la única manera de ver el partido. Según informa Tribuna Deportiva, la AFA amenazó con rescindir el contrato con ESPN en caso de no dar marcha atrás con su decisión, que en la entidad de Viamonte entienden como incumplimiento contractual. De esta manera, a pocas horas de que ruede el balón, todavía no se sabe si el partido se televisará o no.