En la habitual conferencia de prensa previa a los partidos, el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni admitió que "reemplazar a (Lionel) Messi es imposible" y que ante El Salvador se jugará "de manera diferente. Ya hemos jugado sin él y lo hemos hecho bien. Queríamos que esté, pero en este caso nos sirve para probar otras cosas para cuando él no esté, como ahora" señaló el entrenador de los campeones del mundo.

Con respecto a la posibilidad de aprovechar este partido para darle rodaje a los nuevos convocados, Scaloni reveló que "la idea es que jueguen la mayoría. No son pruebas porque la mayoría ya ha estado, pero va a haber alguna cara nueva seguramente en alguno de los partidos. Todavía no tengo decidido quiénes van a jugar mañana, pero necesitamos probarlos y verlos. Son chicos que nos generan muchas expectativas. Siempre decimos que el DNI no cuenta, cuenta lo que dicen en la cancha y esperemos que nos den mucho" expresó el técnico.

Scaloni también reconoció que Garnacho y Buonanotte tiene posibilidad de ser convocados para la Copa América. "Hablamos con Masche (por Javier Mascherano porque podrían haber ido con él y nosotros los queríamos tener acá porque la prioridad sobre todo en la Copa América es la Selección Mayor, y después se verá en los Juegos Olímpicos. Están acá porque tienen posibilidades de ir a la Copa, evidentemente. Están jugando buen nivel en la competición más importante, como la Premier, y tienen sus posibilidades" enfatizó.

Con respecto a su continuidad al frente de la Selección Argentina, Scaloni confesó que "necesitábamos un poquito parar la pelota. Había sido un año difícil más allá de haber ganado, donde habían pasado muchas cosas. Había algunas cosas personales en las cual había que pensar y a partir de ahí, tomar decisiones. Nos juntamos con los que pensábamos que teníamos que hablar, comentamos nuestras inquietudes y lo más importante es saber que estábamos todos fuertes para seguir. Los plazos nunca se saben, sigo y punto".

Cuando se le preguntó con que referentes del plantel había conversado antes de decidir su continuidad, Scaloni puntualizó que "hablé con Leo y con otros jugadores. Con él porque es el capitán y por todo lo que representa. Fui a su casa y me recibió muy bien. Hablé con Ángel (Di María), con Lautaro (Martínez), con muchos jugadores que creía que tenía que hablar porque son gente en la cual confío mucho. Otamendi, De Paul, Pezzella... Son jugadores que han estado desde el primer día con nosotros y nos han dado un montón. Necesitaba hablar y darle mi parecer a ellos".



Por último, el entrenador santafesino aludió al retiro de Di María de la Selección luego de la Copa América:."Hablé con Di María y lo tiene clarísimo. Fui uno de los que le dije, después de Rusia y sin saber que yo iba a ser el DT de la Selección, que él se tenía que retirar cuando el entrenador no lo convoque más y no que sea él el que lo decida. No me hizo mucho caso, pero lo siente así. Va a ser una tristeza no verlo más con la camiseta de la Selección, pero son decisiones que toma y bien respetadas. Por lo pronto todavía está activo, y bien que está. Vamos a seguir disfrutándolo hasta que él decida que no. Creo que la decisión está tomada y cuando un jugador de su jerarquía toma esa decisión, es difícil que cambie" cerró Scaloni.