La abogada Florencia Arietto tiene un largo recorrido mediático, político e ideológico camaleónico que la llevaron a ocupar dos cargos de decisión pública: asesora de Patricia Bullrich -durante la gestión macrista del ministerio de Seguridad- y ahora senadora bonaerense por el PRO. Y pese a que aún sigue enfrentada con quien fuera su jefa política (el quiebre se generó porque la actual legisladora jugó a favor de Diego Santilli en la interna bonaerense) Arietto sí decidó copiar el último salto de Bullrich. Es que ambas pasaron de las filas amarillas al La Libertad Avanza para respetar a rajatabla la canción que describe que el camaleón cambia de color según la ocasión.

La nueva cara de Arietto se conocío a través de una foto, en el que se expone que formará un bloque de la Cámara Alta bonaerense con Joaquín De la Torre y Carlos Curestis. ¿El nombre? La Libertad Avanza 1.

Arietto puede decir que comparte con el presidente Javier Milei su adicción por la red social X, que utilizan para escupir todo lo que sirva para construir sus enemigos de turno. Algo que repetían en sus pasos como panelistas televisivos. Arietto, por caso, pasó desde ser casi una fija en el programa 678 a Intratables. Pero antes de volcarse a ser una vocera mediática de la derecha, la abogada lideró una organización llamada "Arde la Ciudad" con la que procuraba asistir a presos para su reinserción social y modificar la legislación penal en defensa de los jóvenes con problemas delictivos. El salto a La Libertad Avanza implica firmar con un partido que llevó en su plataforma de campaña "estudiar la factibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores".

Arietto abandona el bloque PRO a días de un cambio de autoridades nacionales que relanzará a Mauricio Macri de nuevo a la escena política. La abogada será parte ahora del bloque Libertad Avanza 1, junto al ex intendente de San Miguel Joaquín De la Torre, otro exiliado del PRO, luego de que Bullrich --una relación que los une-- no lo eligiera como precandidato a gobernador bonaerense y señaló a Néstor Grindetti como el elegido. En esa contienda, Arietto enfrentó a Bullrich y a Grindetti conformando el equipo del precandito de Horacio Rodríguez Larreta, Santilli.

De la Torre es además el hermano de Pablo de la Torre, secretario de Desarrollo Social en el Ministerio de Capital Humano, que viene recortando todas las ayudas sociales a los sectores más vulnerables. El tercer integrante del bloque de Arietto será Carlos Curestis, quien juró este mismo jueves para reemplazar a Sebastián Pareja, quien saltó al Gabinete nacional para encabezar la operación de desprestigio del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), desfinanciado por decreto, a pesar de que el propio Pareja reconoció que funcionó y que no encontró irregularidades.



Quien formó parte de las mentiras sobre los fondos mal utilizados por el Fisu fue el diputado José Luis Espert, otro dirigente que saltó de Juntos por el Cambio --donde jugó también para Horacio Rodríguez Larreta-- a las filas libertarias en las últimas semanas. Arietto venía adelantando su salto en las redes sociales: posteos en línea con los críticas que desde la Casa Rosada lanzan contra el gobernador Axel Kicillof y otros tantos contra los intendentes peronistas del Conurbano.

El acuerdo con De la Torre y Curestis se habría sellado hace diez días en un encuentro del que surgió una foto de prensa para decir que hablaban de propuestas de seguridad para la Tercera sección electoral bonarense, por la que fueron electos.

La política de las mil caras

De sus años de abogada defensora de jóvenes en conflicto con la ley, Arietto tomó un perfil más mediático al ser convocada como jefa de Seguridad del Club Independiente por el entonces presidente rojo Javier Cantero. Su gestión no resultó en la "lucha contra los barras", sus peleas contra los Moyano terminaron en candidatura y victoria de la familia lider del sindicato de Camioneros. Entre Independiente y la rivalidad con Moyano, Arietto encontró coincidencias que la acercaron a Bullrich y al PRO.



Antes de ello tuvo un fugaz paso por la fuerza de Sergio Massa. Arietto fue candidata a diputada por Ciudad de Buenos Aires --sí, también es camaleónica respecto de qué lado de la General Paz representar--, en 2017, pero el entonces Frente 1 País obtuvo un magro 5 por ciento que la dejó fuera del Congreso. Durante ese campaña criticó duramente el operativo del ministerio de Bullrich en Cushamen que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. Sin embargo, no dudó en ser su asesora cuando la convocó meses después.

Cuando no encontró lugar en el armado político de Bullrich para las elecciones del año pasado, no dudó en volver a criticarlo en el horario central. "Patricia dobla en todas las curvas a 180, no podés doblar a 180 en todas. Se lo dije con el procedimiento de Cushamen, el Estado no puede desalojar dejando muertos", le apuntó. Bullrich le ganó la interna al espacio de Arietto, luego perdió en la primera vuelta presidencial, la abogada que años atrás citaba a Zaffaroni para defender jóvenes obtuvo su banca como senadora; y ahora las dos se volerán a encontrar militando para el oficialismo de ultraderecha.

Arietto sabe de su trayectoria y ella misma lo reconoce. En uno de sus últimos posteos, compartió un video en el que se recopilan sus declaraciones disonantes según pasaron los años y los posicionamientos políticos, ideológicos y jurídicos que la acercaban a un cargo o candidatura. Sin embargo, de todos sus dichos elige no justificarse sino criticar el gesto de la actriza Carolina Papaleo, a la que todo troll de derecha se encarga de escupirle con "k". "Camaleón con orgullo", se celebra Arietto.