Uno dio el portazo y otro quiere abrir la puerta. Por lo menos un poquito. Tras la decisión del Presidente Javier Milei de que la Argentina no entrase a los Brics, e incluso de desairarlos país por país, el gobernador Axel Kicillof comienza a explorar la chance de relacionarse con el Nuevo Banco de Desarrollo, el NBD que fue creado por los Brics y preside Dilma Rousseff. La intención quedó estrenada mediante una conferencia por Zoom entre los dos.

La videoconferencia apuntó, según la información oficial, a “estrechar lazos de colaboración y abordar oportunidades de inversión entre el organismo y la provincia de Buenos Aires”.

Junto a Kicillof estuvieron, entre otros, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el de Economía, Pablo López.

“La cartera de inversión del NBD-Brics incluye programas de infraestructura en tranporte, energía renovable, agua y saneamiento, desarrollo urbano y proyectos ambientales”, informó la Gobernación.

Este diario pudo saber cuál es la lógica que llevó a Kicillof a pedir y obtener la reunión a distancia con la ex presidenta de Brasil que asumió su primer mandato en 2011 y no pudo terminar el segundo período porque fue echada por un golpe parlamentario en 2016.

“Para la Provincia son fundamentales los lazos con Brasil y China”, dijo un funcionario consultado. “Los Brics en su composición original representaban el 40 por ciento de las exportaciones al mundo, con Brasil de primer socio comercial y China como segundo, y la India en un papel ascendente.”

Sólo entre Brasil y China explican el 30 por ciento de las ventas bonaerenses al exterior. A su vez, de las exportaciones nacionales a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica la mitad del volumen surge de la Provincia.

“De todos esos elementos nació la iniciativa de estrechar lazos con el Banco, pero no sólo con el Banco sino con todas las entidades ligadas a los Brics y a cada uno de los países miembros”, dijo el funcionario. “El gobernador ya se reunió con el embajador chino, y quiso también tener una reunión exploratoria con Dilma para buscar opciones de financiamiento o con el NBD o con otros organismos financieros.”

Consultado para esta nota, un ex directivo bancario con conocimiento detallado de la realidad financiera global dijo que "desde que se inventó la ropa existe el traje a medida". Es decir que "si hay voluntad de alguien de solicitar apoyo y si hay interés de ayudar, siempre puede buscarse un instrumento adecuado a la necesidad del tomador del crédito". Como la Argentina no ingresó a los Brics, la relación con el NBD debería ir por un financiamiento directo o indirecto. La cuestión en un préstamo así es cuál sería la garantía, que usualmente viene del gobierno nacional. Más allá de ese punto a resolver, Milei no podría prohibirle a una provincia que le pida al Banco Central los dólares para pagar una deuda contraída. Si las dos partes hicieran que el préstamo fuese asimilable a un crédito privado, la Provincia podría tomar financiamiento del exterior.

Para cuatro provincias, entre ellas Buenos Aires, el principal socio comercial y el primer destino de las ventas al exterior es Brasil. Para ocho provincias es China. San Juan y Santa Fe tienen un socio comercial clave en la India. El 30 por ciento de las exportaciones argentinas se dirige a los BRICS. El proceso natural venía siendo la elevación del nivel de relaciones, políticas y comerciales, con un grupo que representaba el 42 por ciento de la población mundial y la cuarta parte del PBI global. Pero llegó Milei y mandó a parar. O más bien a volver hacia atrás.

El Presidente Alberto Fernández negoció para que la Argentina se incorporase a un Brics Más, el Brics ampliado que empezaría a funcionar el 1° de enero de 2024.

Es imposible entender esa jugada sin la vuelta de Lula a la Presidencia y sin el acercamiento estrecho e inmediato por parte del gobierno argentino. La visita de Fernández a Lula en la cárcel no fue solo un gesto humanitario. Terminó cobrando también un valor geopolítico.

Fueron intensos los movimientos de la Argentina hacia todos los miembros. Por ejemplo, en 2022, el contacto de alto nivel de Fernández con Xi Jinping, el secretario general del Partido Comunista chino, que se mostró proclive a la entrada argentina a los Brics. El entonces embajador Sabino Vaca Narvaja venía trabajando el tema y China se comprometió a ser un promotor del ingreso argentino. Y también fueron antecedentes los encuentros públicos del canciller Santiago Cafiero con las autoridades indias.

El NBD crece en importancia en lo que la jerga técnica llama gobernanza mundial. El capital ya aprobado y firmado llega a los 50 mil millones de dólares.



La Argentina había quedado en integrar capital a ese fondo. El acuerdo era que aportaría 250 millones de dólares en bonos soberanos en poder del Tesoro. Algunos provenían del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses. Ese monto era una sexta parte de un total de 1.500 millones de dólares que aportarían al NBD la Argentina y los otros países que habían negociado su ingreso a los Brics: Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

En una cumbre realizada en Johannesburgo en agosto de 2023 los cinco países del Brics aceptaron la incorporación argentina y de las otras cinco naciones.

Desde el 1° de enero último esos países integran el Brics Más o Brics ampliado. La Argentina no, porque Milei cumplió con su palabra de que no entraría al grupo. Así se lo hizo saber a los presidentes en cartas individuales. En esas cartas, todas iguales, les contó que la Argentina había pegado un volantazo.

"Como es de su conocimiento, la impronta en materia de política exterior del Gobierno que presido desde hace pocos días difiere en muchos aspectos de la del Gobierno precedente", escribió Milei el 29 de diciembre. "En tal sentido, algunas decisiones tomadas por la anterior gestión serán revisadas. Entre ellas se encuentra la creación de una unidad especializada para la participación activa del país en Brics, según lo indicado por el expresidente Alberto Fernández en su carta del pasado 4 de septiembre."

Y siguió: "Al respeto, quisiera informarle que en esta instancia no se considera oportuna la incorporación de la República Argentina al Brics como miembro pleno a partir del 1 de enero de 2024". Luego destacó "el compromiso de mi gobierno con la intensificación de los lazos bilaterales con su país, en particular el aumento de los flujos de comercio e inversión" y mencionó que espera reunirse con cada uno de sus colegas.