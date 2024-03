“Vamos a seguir luchando hasta derrotar el plan de (el presidente Javier) Milei, (la vicepresidenta Victoria) Villarruel, (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich, los gobernadores y el FMI. Y en el camino de las y los 30.000, seguimos levantando las banderas contra este sistema capitalista y patriarcal”, destacaron en un documento conjunto las organizaciones y partidos de izquierda que integran el espacio Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que se movilizaron a la Plaza de Mayo para repudiar dictadura militar al cumplirse el 48 aniversario del golpe de Estado en 1976. Al no lograr un acuerdo con los organismos de derechos humanos, la izquierda realizó su propio acto una vez que se desmovilizó el anterior.

“¡Abajo el plan de ajuste, entrega y represión de Milei y los gobernadores! Y a la dirigencia de la CGT y las CTA, que ante la bronca social llamaron al paro el 24 de enero y ahora dicen ´preparar´ otro, les decimos: ¡Basta de dar vueltas! Pónganle fecha ya a un paro general activo y un plan de lucha hasta derrotar el DNU y todo el plan de Milei, que ya no va más”, aseguraron en el texto. En Plaza de Mayo se mezclaron sin tensiones los militantes de izquierda y parte de la gente suelta que estuvo en el primer acto y se mantuvo firme en el lugar sin dar importancia a las diferencias entre unos y otros.

"La jornada de hoy es la más importante de las últimas décadas, es un punto de inflexión en la resistencia del pueblo contra la política de Milei, Villarruel, Bullrich y todo el gobierno", dijo Gabriel Solano del PO. "El ataque, con abuso y amenazas de muerte, contra una militante de la agrupación HIJOS, el video que han sacado desde la cuenta de la Casa Rosada reivindicando su negacionismo vuelve a mostrar las consecuencias que tiene el negacionismo y la política represiva del gobierno". La concentración comenzó a las 14 en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Encolumnados detrás de las banderas del PO y el PTS y de las agrupaciones de derechos humanos y movimientos sociales de izquierda, hubo miles que se volcaron a las calles.

“Vamos por la liberación nacional y social, con un gobierno de las y los trabajadores, por la revolución y el socialismo. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. ¡30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, presentes! ¡Venceremos!”, clamaron desde el escenario los organizadores al finalizar el acto mientras flameaban las banderas dominadas mayormente por el color rojo.