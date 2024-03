Las jubilaciones finalmente tendrán en abril un incremento muy por debajo de la inflación acumulada en el primer trimestre del gobierno de Javier Milei, tal como habían advertido especialistas y dirigentes de la oposición. Según se desprende del DNU que oficializó este lunes la Casa Rosada, el incremento con la nueva fórmula atada a la inflación que anunció el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, llegará recién en julio.

La diputada nacional y doctora en Desarrollo Económico, Julia Strada, advirtió por AM750 que es un sinsentido pensar que las jubilaciones van a recuperarse durante el Gobierno de Milei y tildó de mentirosas las afirmaciones del ministro de Economía Caputo tras el anuncio de los próximos aumentos.



El decreto establece que “la primera actualización en base a la movilidad dispuesta en el artículo 1° del presente se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024”. De este modo, hasta junio se mantendrá la fórmula actual y mientras tanto el Gobierno dispondrá “adelantos” que serán a cuenta, cuyos montos no fueron precisados.

Según Strada, "este Gobierno tiene como objetivo hace un ajuste. Y no puede no pasar por los jubilados". "A los jubilados sí o sí se les va a recortar sus haberes respecto de la inflación. Porque ese el objetivo económico del Gobierno de Milei. Si nosotros creemos en algún momento que eso no va a pasar, estamos equivocados”, dijo.

El primer punto de referencia a tener en cuenta es la inflación de la que se viene y los aumentos que se prometen: “A todos los jubilados les dicen que se queden tranquilos, que les van a dar inflación. Sí, pero ¿cuándo? Arranca en abril, les recomponen 12,5 por ciento, nada más”.



Es decir, es un cálculo que, de manera precisa, deja afuera de las cuentas la inflación del 25,5 de diciembre y del 20,6 de enero. “Y les recomponen 12,5. Y, luego, le aplican la inflación de febrero, que fue 13,2”, se lamentó Strada.

Además, dijo, caben algunas dudas: “Los que cobran hasta una jubilación mínima y media, que hoy tienen un bono, no van a tener nada. Esos bonos no se sabe si los sostienen”.

Es decir, “si uno piensa mal, al que cobra la mínima va a pasar de 134 mil a unos 172 mil pesos, y quizás le agregan un bono de unos 30 mil y pico para llegar a 205 mil. Pero no necesariamente un bono de 70 mil pesos. Esto es algo que el Gobierno tiene que salir a aclarar”.

En segundo lugar, puntualizó, “viene la actualización donde dicen que para mayo le van a aplicar la inflación de marzo y para el mes de junio, la fórmula existente y si da menos que la inflación, le dan la diferencia”. “Pero esto le hacen en un contexto de caída fenomenal por el punto de inicio”, sentenció.

“Lo que encontramos es que hay una consolidación de la pérdida. Esto es algo muy importante. Visualmente se ve mejor. Ese tobogán que tienen las jubilaciones en diciembre, en enero, en febrero y en marzo se consolida y al final del tobogán queda la jubilación. Ahora la mantienen aumentada por la inflación con un rezago de dos meses para atrás”, finalizó.