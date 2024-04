W. E. B Du Bois es casi un desconocido en las partes de América Latina donde se habla español. Pero al final de su vida Du Bois era reconocido mundialmente como uno de los principales pensadores y activistas del antirracismo, del anticolonialismo y del panafricanismo. Fue uno de los pensadores de lo que conocemos como la tradición radical negra, una corriente crítica de pensamiento basada en el análisis de la modernidad a partir de la experiencia de la diáspora africana. Du Bois nos legó una obra vasta con mucha relevancia para nuestros días.

Al comienzo de su libro autobiográfico titulado Dusk of Dawn, publicado en 1940, W. E. B. Du Bois nos dice que su vida adquiere significado solo porque ilustra lo que él considera el problema central del mundo en el que le tocó vivir, lo que el llamó la “línea de color”. Con esta expresión Du Bois se refería a cómo el racismo ha estructurado la modernidad. Du Bois consideraba que el racismo y lo que hoy entendemos como raza, eran el resultado de la expansión colonial europea, creados para justificar el orden económico basado en la esclavitud y otras formas de trabajo forzado y despojo de poblaciones racializadas. Y si bien consideraba que el origen de la raza y el racismo eran económicos, entendía que se habían transformado en fuerzas estructuradoras del mundo moderno, creando lo que podemos llamar la modernidad racializada y el capitalismo racial y colonial.

Du Bois fue un hombre de fama mundial, acá junto al lider de Revolución China Mao Tse-tung.

Dusk of Dawn es un título de difícil traducción: dusk quiere decir crepúsculo y dawn es amanecer. Existe en inglés la expresión “from dusk to dawn", que quiere decir “del crepúsculo al amanecer” y que se refiere a la noche. Du Bois, que era entre muchas otras cosas poeta, cambia la preposición y transforma el significado. La traducción literal sería “El crepúsculo del amanecer,” pero yo lo traduciría como “Las brumas del amanecer" . En este libro Du Bois reflexiona sobre su propia vida para analizar los problemas nodales del momento histórico en el que vivió, las cambiantes formas del racismo y de la resistencia al racismo, sin abandonar la esperanza de un amanecer por el que trabajó toda su vida.

Du Bois nació en Great Barrington, en el estado de Massachusetts, en 1968, tres años después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Estudió en Fisk, en el sur de los Estados Unidos, también en Harvard donde recibió su doctorado y en Berlín. Fue un académico brillante, un activista por los derechos civiles en Estados Unidos, uno de los principales fundadores y organizadores del panafricanismo en el siglo pasado. Escribió libros de sociología e historia, fue novelista, poeta y periodista (creó y dirigió The Crisis, una de las revistas más importantes de la primera mitad del siglo 20 en Estados Unidos), y hasta creó una revista para niños porque consideraba que era importante llegar a este público para que crecieran con una identidad positiva y pudieran confrontar al racismo.



Murió en Accra, la capital de Ghana, en agosto de 1963, a la edad de 95 años. Había emigrado allá dos años antes, con 93 años, invitado por Kwame Nkrumah, el líder de la independencia de Ghana y el primer ministro en ese momento (y también uno de los principales pensadores del panafricanismo). Nkrumah lo había invitado a ir a Ghana para dirigir el proyecto de una Enciclopedia Africana. Esta enciclopedia era un viejo sueño de Du Bois, que consideraba que las ciencias sociales y la historia se basaban en presupuestos racistas (lo que Aníbal Quijano llamó mucho después colonialidad) y pensaba que la historia y la experiencia de África y la diáspora africana debían ser contadas y analizadas por sus propios miembros, para poder superar esos presupuestos. De allí que en Dusk of Dawn y en otros de sus escritos, Du Bois articula una forma de analizar la sociedad y la historia basada en la experiencia de los grupos racializados y colonizados.

Sello postal en honor a W.E.B. Du Bois, emitido el 3 de febrero de 1998.

Desafortunadamente, solo dos de sus libros han sido traducidos al castellano. Uno de ellos, Las Almas del Pueblo Negro, es una colección de ensayos publicada en 1903, donde plantea la idea de la doble conciencia, que nos permite analizar la formación de la subjetividad de personas y grupos racializados. También fue traducido, en una edición que circula por internet, El Negro de Filadelfia, de 1899, uno de los primeros textos de sociología urbana y el primero en mostrar cómo el racismo afecta las condiciones de vida de la población negra. Dusk of Dawn no se encuentra traducido; tampoco Black Reconstruction, un monumental análisis del período que le siguió a la guerra civil norteamericana, en el cual, afirma Du Bois, se perdió la oportunidad de crear una democracia verdadera. En este texto Du Bois también articula un análisis sobre el carácter racial y colonial del capitalismo y del estado racial. Sobre estos temas espero escribir en otros artículos.



*Doctor en Sociología por la Universidad Johns Hopkins (Baltimore). Es profesor en la Universidad Brown (Providence). Es autor, entre otros libros, de The Sociology of W.E.B. Du Bois: Racialized Modernity and the Global Color Line, La sociología de W.E.B. Du Bois.