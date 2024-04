“Pensá un programa más tipo late night que magazine, con barra, invitados todos los días, entrevistas al mundo del espectáculo, la política, el deporte, pero como si estuviéramos en el living de una casa, que la gente sienta que nos metemos en su hogar”, se entusiasma Nara Ferragut cuando habla de A todo ritmo, el programa que desde este lunes conducirá junto a Augusto Pomar de lunes a viernes a las 23 por la pantalla de Canal 9.

En el debut, la dupla sentará en su flamante living a Claudia Villafañe –ganadora de la primera edición local de Master Chef y ex esposa del mítico Diego Armando Maradona. “La gente se va a encontrar con un clima distendido, con todo tipo de temáticas, que no será de actualidad dura, donde lo que haya de actualidad se abordará como hablás con tus amigos el finde, no desde un lugar periodístico-técnico de análisis”, explica Pomar. La dupla ya había tenido un breve período de trabajo conjunto hace tiempo, cuando Pomar desarrollaba Peatonal, y esta oportunidad es un reencuentro para ambos. Y lo encaran desde la buena onda: para la conductora, es clave que los televidentes se puedan ir a dormir con una sonrisa.

El programa busca cubrir varios flancos con su staff. Así, por ejemplo, contará con la participación de Barbi Ferrari en redes. Ferrari es una joven modelo e influencer y su presencia oficiará de contrapeso para la perspectiva más experimentada de otros integrantes del equipo. Aportará un aire juvenil al ciclo. También participará el standapero Julián La Bruna. La Bruna, anticipan los conductores, estará en “modo Julián” y también propondrá personajes, algo que se ve poco en la tele. “Un personaje te permite ir más al fleje al hacer humor”, consideran. Si hay actualidad, será con risas, es la premisa. Además, los lunes estará como invitado en el piso el mediático abogado Fernando Burlando, quizás uno de los letrados más resonantes de los últimos años. Los martes será el turno de la astróloga Jimena La Torre. El resto de los días, los conductores juegan a la sorpresa y prometen que las caras se irán revelando con el correr de las emisiones.

“En la tele ya hay mucha agresión, mucha violencia. Nosotros vamos a poner en relieve cosas positivas. Y si bien no nos vamos a evadir de la realidad, la idea es tener un programa buena onda antes de irse a dormir. Porque para las 23 ya pasó el noticiero y las peleas de los chimenteros”, plantea Ferragut.

-¿Cómo les influye ir a las 23?

A. P.: -Para mí es una alegría y un desafío espectacular. No deja de ser el prime time de la TV abierta. En mi carrera es el desafío más grande y es un horario en el cual también todos los canales ponen los tanques a competir. Pensá que en temporada está desde Marcelo Tinelli o Gran Hermano, o alguna ficción. Así que ser parte de esa franja es un honor y una responsabilidad.

N. F.: -Este horario es mi sueño. En Peatonal, en cable, me encantaba que la gente me dijera que los acompañábamos antes de ir a dormir. Yo quería hacer eso, pero en aire. Y tardó en llegar, pero con recompensa. Acá cumplo mi sueño de trabajar con algo que realmente me gusta con buenas condiciones. Y que el canal, que Grupo Octubre en un momento tan crítico del país y del mundo, apueste a esto, está buenísimo.

-¿Cómo será tener de columnista a Burlando?

A. P.: -En realidad, el columnista es alguien que viene a hacer una columna. Eso viene de la radio y no es la función acá. La idea es tener personalidades respetadas en su palo para hacer apoyatura de toda la temática que vamos hablando. No necesariamente de la que es su especialidad. Le da ese valor, pero de repente si con Claudia estamos hablando de cuando ganó MasterChef, que él también pueda hacer un aporte. Y si sucede algo referido a la inseguridad, hablarlo desde un living. “Che, la puta madre, qué jodida está la calle” y ahí él capaz desde su conocimiento te puede dar más su impronta.

N. F.: -¡Burlando es un groso! Sólo le pedimos que llegue temprano (se ríe). Lo queremos y respetamos un montón. Y queremos referentes de cada rubro. Tenerlo a él es tener tema toda la semana.

Ferragut y Pomar prometen invitados fuertes a diario, y el comienzo de ciclo con Claudia Villafañe tiene un condimento que surge desde el cariño. Es que Villafañe y Ferragut mantienen una excelente relación desde que se conocieron en Rusia. “Jorge Guinzburg tenía un programa que se llamaba Mañanas informales y organizó allá un evento al que iba Diego Armando Maradona, y después todos íbamos a la Copa Davis”, rememora. “Ellos sacaron diferentes promociones y yo fui a cubrir todo para un canal de televisión, ¡acompañarlo a él era impresionante, imaginate!”, se emociona.

Siguiendo los pasos del 10, Ferragut dio con Villafañe. “Ella conmigo siempre se portó impecable, siempre fue una persona muy divina”, destaca. Luego, la cotidianeidad. Resultó que ambas entrenaban con el mismo personal trainer y en el mismo lugar. También era de la partida Ricky Sarkany. “Teníamos todos el mismo profesor y ella siempre fue conmigo muy generosa, muy simpática, muy buena onda. Hasta que fuimos entablando una amistad. La verdad que es muy buena persona”.

“Un día llegué llorando a pilates porque no podía ser madre. Ella me dice ‘yo te voy a ayudar y vos vas a quedar embarazada’, y me pasó el teléfono de un doctor, de Procrearte, con quien hice un tratamiento y quedé embarazada; después, cuando Franquito tuvo un problemita me ayudó con la prepaga. O sea, siempre está pendiente, te acompaña y es muy generosa, muy buena conmigo, así que a mí me hace muy feliz que sea parte del lanzamiento del programa. Es la persona que yo quiero tener cerca. Arrancar un proyecto con ella es como asegurarme el éxito”.

-¿Cómo van a encarar la entrevista a Claudia Villafañe?

A. P.: -Primero con muchas preguntas, porque hace mucho que no habla públicamente. Después con sorpresas para ella también. Tenemos tal vez algún desafío o juego. Y hay otras cosas que prefiero no revelártelas. Pero el marco es de armonía. Nara tiene un buen vínculo personal con ella, entonces seguramente eso va a generar que esté con la guardia baja y pueda darnos su máximo.

N. F.: -Cuando hace seis años arranqué con Nara que ver, que está en Canal 9 todos los sábados, mi primera invitada fue ella. Desde ahí no paré de crecer. Ella es mi cábala y cada cosa que haga voy a empezar con ella. Con nosotros viene a entregarse. Me dijo “hablemos de lo que les sirva, ustedes pregunten”. Nosotros no vamos a hablar de nada que incomode a los invitados. Esto es como llevarlos a casa. No es mi estilo ni el de Augusto. No buscamos titulares ni primicias. ¿Es el antiperiodismo? No sé, es lo que tengo ganas de hacer. Lo que ella quiere hablar, se hablará.