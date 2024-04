La CGT definió un plan de lucha contra las políticas de ajuste de Javier Milei. Entre las medidas que se definieron está incluida la convocatoria a un paro general —el segundo en lo que va del año y de la gestión del mandatario ultraderechista—. El anuncio llegó un día después de que la central fuera recibida por primera vez por el Gobierno. En los primeros tres meses de gestión, las medidas económicas aplicadas por el Gobierno nacional impactaron directamente contra los salarios de los trabajadores.

Cuándo es el paro general de la CGT

Estas son las fechas definidas por la central obrera para manifestar su descontento con las políticas económicas del Gobierno nacional:

23 de abril: participación en la Gran Marcha Universitaria

1ero de mayo: movilización de la CGT al Monumento al Trabajo

9 de mayo: paro general

Paro general: la palabra de Héctor Daer

"El día 9 de mayo vamos a realizar una jornada de huelga por 24 horas, por los temas que vienen siendo sistemáticos en término de ajuste", confirmó Héctor Daer, cotitular de la CGT y secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad, en conferencia de prensa.

"Tenemos una discusión muy clara sobre el ajuste en el sector de jubilados y pensionados, no se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables. También queremos resolver las cuestiones salariales, porque no puede ser que el estado se desentienda de las negociaciones por un lado, pero luego cometa la torpeza de, una vez que esas negociaciones se acordaron, no homologarlas", agregó el sindicalista.

Daer reconoció que "fue positivo que el Gobierno nos convocara a dialogar", pero al mismo tiempo remarcó que "hay una sumatoria de situaciones que están irresueltas y la perspectiva de que se sigan acrecentando nos va a llevar a una caída del poder adquisitivo".



"No podemos permitir que todo se libere y que los salarios tengan límites en las discusiones. Somos organizaciones sindicales responsables que tenemos en claro cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades de cada una de nuestras actividades para llevar adelante cada una de las negociaciones salariales", sostuvo Daer.

Y cerró: "El ajuste de precios, de tarifas y esta intención de achicar los salarios a lo único que nos va a llevar es a un proceso recesivo, a un nivel que es inaceptable. Por ese motivo tomamos la decisión de convocar a un paro de 24 horas para el 9 de mayo".