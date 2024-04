La banda británica de heavy metal Iron Maiden llega a Buenos Aires en el marco de la gira "The Future Past Tour" a finales de este año. El show está programado para este domingo 1º de diciembre en el estadio de Huracán. Las entradas salen a la venta general este viernes 19 de abril desde el mediodía en la web de Live Pass.

Imagen: X.com/IronMaiden

La preventa de entradas —que comienza el miércoles 17 de abril— va a estar disponible exclusivamente para usuarios del banco BBVA. Los clientes de esa entidad financiera van a poder comprar sus tickets en tres cuotas sin interés. Todavía no se conocen los precios de las entradas.

Respecto a los detalles del show, la banda británica precisó que los argentinos de Malon van a ser los teloneros del espectáculo. Además, Iron Maiden aclaró en sus redes sociales oficiales que "no se agregarán más ciudades a The Future Past Tour"

La última vez que la banda estuvo en Argentina fue el 12 de octubre de 2019 en el estadio de Vélez, ante 50.000 personas, con dos horas a puro heavy metal, en el marco del "The Legacy of the Beast Tour". En ese mismo lugar donde en marzo de 2016 había dado su concierto anterior.

Seguir leyendo: