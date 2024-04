El reconocido documentalista y comunicador Shlomo Slutzky explicó por AM750 el dilema que enfrenta en este momento el Gobierno de Israel tras el masivo ataque de Irán este fin de semana. Entrevistado por Víctor Hugo Morales, comentaron las consecuencias que podría tener una nueva escalada en el conflicto.



Entre la consulta de La Mañana, Slutzky señaló que durante la mañana este lunes el Gabinete de guerra estaba discutiendo “cómo reaccionar al contraataque iraní”. Y aseguró que el principal dilema pasa por esta decisión, sobre todo si se considera el pedido que hizo el Gobierno de Estados Unidos.

“Biden le dice a Netanyahu enseguida que ganó en esta oportunidad y que pare. Que no siga. Que ellos no van a ser parte de un ataque a Irán. Esta es la disyuntiva que tiene en este momento Netanyahu”, explicó en pocas palabras.



Y, en base a la historia, añadió: “Y él muchas veces se deja llevar por los más extremos que plantean que esta es una oportunidad para hacer lo que piensan hace décadas, que es que se va a crear un enfrentamiento entro Israel e Irán y que Estados Unidos no va a tener más remedio que intervenir”.

De todos modos, el autor del documental “Nuestra BRONCA” aseguró a título personal: “Yo creo que, a pesar de todo, no va a haber una reacción hoy. Se va a buscar una reacción diferente que no lleve a una guerra regional o mundial”.

Por su lado, Víctor Hugo Morales se expresó en la misma dirección. Y, tras un breve análisis, pidió que se baje la intensidad del conflicto. “Me parece que Israel puede aprovechar la victoria que significa su sistema defensivo”, comenzó señalando.

A lo que el conductor del programa añaidó: “Tanto, que me pregunto qué sentido tiene el ataque de Irán. ¿No saben que le iban a rechazar el 99 por ciento de los drones y todo lo demás? ¿Fue una prueba para ver si es cierto que Israel tiene una caparazón de hierro?”.

Luego, finalizó: “Porque hoy uno lee que Israel se defendió con comodidad. Para Irán no es un buen panorama, porque no pudo, felizmente. Pero en los términos objetivos, Israel objeto una victoria. Ojalá que se queden tranquilos y que no haya una escalada que puede llevar al mundo para cualquier lado”.